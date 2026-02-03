東京都豊島区で外国人専門の不動産サービスを展開する株式会社Bridge Life(代表取締役：飛田 雅人)は、多言語対応コールセンター「外国人コール24」の契約数が前年同期比140％増と大幅に伸長したことを発表します。

近年、在日外国人の増加を背景に、外国籍入居者対応に課題を抱える不動産管理会社やオーナーからのニーズが急速に高まっています。こうした中、管理実務に精通したスタッフが対応する点が評価され、加入者数は過去最高を記録しました。

あわせて、提携する不動産管理会社数も昨年から500社以上増加しています。





コールセンター「外国人コール24」





「外国人コール24」ポスター









【在日外国人数は約396万人、10年で約1.5倍に増加】

法務省「在留外国人統計(2025年推計)」では、2025年6月末時点の在留外国人数は約3,960,000人とされ、前年から約5％増加。2015年比では約1.5倍と、日本社会における外国人居住者の存在感は年々高まっています。

こうした状況から、不動産管理現場での「言語・文化ギャップ」に起因する問い合わせやトラブルが急増し、多言語対応体制の整備は全国の管理会社にとって差し迫った重要課題となっています。

(参考： https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00057.html )









【「通訳止まりではない」管理実務まで対応できる点が評価】

Bridge Lifeの「外国人コール24」は、2025年度の加入者数が前年比140％増となり、導入管理会社は全国で昨年から500社以上増えています。提携保証会社も11社に増加し、サービスの活用領域はさらに広がっています。

導入企業からは、次のような声が寄せられています。

・「通訳会社では対応しきれない“管理実務”まで理解している点が安心」

・「言語が通じないことを原因とする契約・費用面での誤解が解消され、トラブルは大きく減少した。」

・「生活ルール・文化差によるソフトクレームへの対応が格段にスムーズになった」

こうした評価を背景に、外国籍入居者は加入サービスを前提とした入居審査が一般的になりつつあります。





「外国人コール24」の強み









【不動産管理会社向け多言語コールセンター「外国人コール24」とは】

「外国人コール24」は2016年8月に提供を開始した、不動産管理会社向けの多言語対応コールセンターサービスです。英語・中国語・ベトナム語・ネパール語を中心に、入居中のトラブルや設備不具合など、外国籍入居者から寄せられる多様な問い合わせに24時間体制で対応します。

特徴は、外国人専門の不動産管理会社が運営している点にあり、一般的な通訳会社とは異なり、管理実務に精通したスタッフが対応しています。全国に導入企業が拡大する中、契約一件あたり月額880円(税込)から利用できるため、中小規模の管理会社でも導入ハードルが低い点も評価されています。

多言語での電話対応に加え、状況に応じた適切なアドバイスやフォローアップが支持され、契約継続率も高水準を維持しています。





外国人への賃貸に伴うお悩み









【今後の展開】

外国人居住者の増加が続く中で、不動産業界では“専門性の高い多言語対応体制”の強化が急務となっています。こうした環境下でBridge Lifeは「外国人対応といえばBridge Life」というブランドポジションの確立を目指します。その実現に向け、人間と同等の精度で判断・回答できる多言語AIを順次導入し、問い合わせ対応の質とスピードを大幅に向上させる計画です。

さらに、入居後の対応にとどまらず、部屋探しから退去まで、外国人の住生活を一括して支援できる仕組みの構築を進めていきます。





他社サービスとは「ココが違う！」









※本件に関するより詳しい内容をご希望でしたら、報道関係者の皆様からの取材のお申し込みを随時受け付けておりますので、是非お問い合わせください。

賃貸契約の解約時における手続きの流れや原状回復費用について、母国語で丁寧に説明することで、退去時のトラブルを未然に防いだ具体的な事例もございます。









【会社概要】

名称 ： 株式会社Bridge Life

所在地： 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 4F

URL ： https://bridgelife-japan.com/