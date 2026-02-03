インフォテック株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田 智次)は、山梨県に本社、東京都に支店を構え、電気設備工事を中心に地域インフラを支える鶴田電気株式会社(本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：鶴田 哲嗣郎)が、クラウド型ワークフローシステム「Create!Webフロー Cloud」を導入した事例を公開しました。

同社では、現場社員が申請・承認のためだけに出社せざるを得ない業務慣行が課題となっていましたが、Create!Webフローの導入により、モバイル端末から申請・承認を完結できる環境を構築。

直行直帰の定着と、承認スピードの大幅な向上を実現しています。





鶴田電気株式会社「Create!Webフロー」導入事例





事例本編はこちら

https://www.createwebflow.jp/case/tsuruta-denki/detail.html









■導入前の課題

●現場社員が申請・承認のためだけに出社する必要があり、直行直帰が定着しなかった

●旧システムがスマートフォンやタブレットから利用できなかった

●承認のたびにファイルのダウンロード・押印・再アップロードが必要で、業務が滞留していた









■導入後の効果

●モバイル端末から申請・承認が可能となり、現場で業務を完結できる環境を実現

●5～6名の承認が必要な書類でも、最短30分程度で完了する等意思決定スピードが向上

●書類の滞留や手戻りが解消され、働き方改革と業務効率化を同時に推進





Create!Webフローで電子化した注文書類・請求書のイメージ





■導入製品「Create!Webフロー Cloud」について

Create!Webフロー Cloud(クリエイト ウェブフロー クラウド)は、稟議書や注文書、見積書、経費精算書等、紙やExcelで運用されてきた申請・承認業務を、既存の帳票レイアウトを活かしたまま電子化できるワークフローシステムです。

柔軟な承認ルート設計やモバイル対応により、場所や時間にとらわれない申請・承認環境を実現し、現場と管理部門をつなぐ業務基盤として活用されています。





また、クラウドサービスとして提供しているため、サーバーを用意する必要がなく、環境構築の手間を抑えてスムーズに利用を開始できる点も特長です。





近年では、建設業をはじめとする現場業務を抱える企業において、直行直帰の推進や複数帳票の一括処理といった課題解決にも活用が広がっています。





詳細はこちら

https://www.createwebflow.jp/about/





Create!Webフロー





■導入企業から多く寄せられる質問と回答





Q1. 現場社員が申請や承認のために出社する必要がある業務は、見直しの対象になりますか？





A. はい。申請や承認を外出先や在宅勤務中でも行えるようにすることで、出社を前提とした業務フローの見直しが可能になります。

申請・承認を場所に依存しない形にすることで、業務の進行が特定の人や時間に縛られにくくなり、現場と管理部門の連携をスムーズに進めることができます。





Q2. 紙やExcelの帳票を変えることに、現場の反発はありませんか？





A. 電子化を進める際、現場からの反発を招かないためには、見た目や使用感を従来から大きく変えないことが重要です。

Create!Webフローでは、紙やExcelで使い慣れた従来の書式を再現した入力画面を設計できるため、帳票のイメージを大きく変えることなく、現場へのスムーズな定着を図ることができます。





Q3. 注文書・請書・請求書等の書類作成業務は、どのような効率化ができますか？





A. 書類単体ではなく、書類同士のつながりを整理することで効率化が進められます。

帳票の種類が増えるほど、転記や確認といった手作業の負担は大きくなりがちです。

同じ情報を、注文書・請書・請求書へと何度も書き写す運用では、作業時間だけでなく、確認や修正にかかる手間も積み重なっていきます。

申請データを起点に、どの書類が、どのタイミングで、どの情報を引き継いでいるのかを整理することで、重複入力や確認作業を減らし、書類作成業務全体の効率化につなげることが可能になります。





Q4. 建設業等の現場中心の業種でも、業務のDX化は進められますか？





A. はい。建設業等の現場中心の業種でも、業務のDX化は進められています。現場からでも申請・承認を行える環境を整えることで、社内完結型だった業務フローを見直し、現場と管理部門をスムーズにつなぐ取り組みが広がっています。









■お客様プロフィール

鶴田電気株式会社

所在地 ： 本社 〒400-0032 山梨県甲府市中央4-5-23

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-4-8-811

代表 ： 代表取締役社長 鶴田 哲嗣郎

創業 ： 創業1932年7月／創立1953年11月

資本金 ： 5,000万円

従業員数： 40名(2024年4月時点)

事業内容： 電気設備工事、電気通信・弱電設備、避雷針設備、

自動火災報知設備、太陽光発電、変電設備等の設計・施工

URL ： http://tsuruta-denki.com/









■会社概要

インフォテック株式会社

所在地 ： 〒163-1022 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

代表 ： 代表取締役社長 山田 智次

設立 ： 1969年10月

資本金 ： 2億500万円

事業内容： ソフトウェアの開発、製造、販売および保守、

並びに情報処理に関する一切の業務

URL ： https://www.iftc.co.jp/