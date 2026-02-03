【敏感肌】セラミド化粧水でうるおいバリアを高めるケア！定期便初回１０００円オフキャンペーン実施。
創業20年以上の老舗セラミド化粧品会社である有限会社DSR（本社：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階、代表取締役：宮竹二郎）が運営するDSRオンラインショップでは、2026年2月2日（月）午前10時から、「化粧水の定期便登場記念！初回1,000円オフキャンペーン」を実施します。
今回、シェルシュールのセラミド保湿化粧水が定期便に対応した記念として、化粧水の定期便を新規お申込みの場合に初回1,000円オフとなるキャンペーンを実施いたします。
■化粧水の定期便スタート！初回1,000円オフキャンペーン概要
開催期間：2026年2月2日（月）スタート内容：以下の４つの化粧水の定期便を新規申し込みの際に、先着100名様限定で、初回1,000円オフとなります。-NMFモイスチャライザーB（100mL）-エッセンシャルモイスチャライザーBX（100mL）-バランシングモイスチャライザー（100mL）-バリアブーストモイスチャライザー（100mL）https://www.dsr-co.jp/pages/feature/teiki-lotion
■ キャンペーン対象商品
１番人気「NMFモイスチャライザーB」
ヒト型セラミドを独自処方で配合した、低刺激な保湿化粧水。シンプルで超敏感肌や赤ら顔の方の愛用者が多い商品。定価 3,960円 → キャンペーン価格 2,762円詳しく見る⇒https://www.dsr-co.jp/product/detail/90711002
光老化に着目した「エッセンシャルモイスチャライザーBX」
ヒト型セラミドを独自処方した化粧水。さらに光老化に着目し、赤い色素である「パプリカエキス」を配合し、お肌にハリを与えます。定価 4,400円 → キャンペーン価格 3,180円詳しく見る⇒https://www.dsr-co.jp/product/detail/90721002
脂漏性敏感肌におすすめ「バランシングモイスチャライザー」
ヒト型セラミドを独自処方で配合したシンプルな化粧水。整肌成分であるアゼライン酸とビタミンB6誘導体を配合し、肌荒れを防ぎます。定価 4,180円 → キャンペーン価格 2,971円 詳しく見る⇒https://www.dsr-co.jp/product/detail/90761002
敏感さケアの最適解「バリアブーストモイスチャライザー」
ヒト型セラミドを独自処方で配合した化粧水。カルシウムやバリアビタミンCなど、お肌の敏感さに本気で悩む方に応えた処方となっています。定価 4,180円 → キャンペーン価格 2,971円 詳しく見る⇒https://www.dsr-co.jp/product/detail/90751002
■老舗セラミド化粧品ブランド「シェルシュール」とは
開発者である髙岡幸二が敏感肌のために開発したヒト型セラミド化粧品ブランド。皮膚科学に基づき、20年以上前からヒト型セラミドの独自処方で敏感肌に寄り添う化粧品を開発、製造、販売してきました。
＜シェルシュールの独自処方＞
本気で悩む敏感肌に、スキンケアだけでなく、プロによる無料カウンセリングサービスも展開。敏感肌人生で「出会えてよかった」と思えるスキンケアを提供しています。
- 疑似セラミドや糖セラミドではなく、ヒト型セラミドを配合- 効果的なうるおいバリアを構築するため、天然ヒト型セラミドと合成ヒト型セラミドをハイブリッド- 複数のヒト型セラミドを配合し、できるだけヒトの肌の構成に近づけた処方- ヒト型セラミド以外の角質細胞間脂質（コレステロール、脂肪酸）も配合- お肌の細胞間脂質の割合を意識したセラミドバランス- 壊れたバリアに馴染みやすい「再構築型ラメラ」 「浸透型リポソーム」のセラミド- ＮＭＦ（天然保湿因子）も配合
シェルシュールでは、さまざまな化粧品を販売しております。- ダブル洗顔不要の低刺激洗顔料/クレンジング- ＮＭＦとヒト型セラミドを補う化粧水- ヒト型セラミドを高濃度で配合した保湿美容液- 皮脂類似成分を配合したクリーム- 洗顔料で落とせる低刺激な日焼け止め
■会社概要
創業者／開発者 髙岡 幸二大阪府出身。神戸大学卒。医学博士。元神戸大学バイオシグナル研究員。元奈良女子大学非常勤講師・バイオテクノロジーの研究員。化粧品・健康食品の開発。2024年10月に、サンエス石膏株式会社のグループに参画。
■会社概要会社名 ：有限会社ＤＳＲ代表者 ：宮竹 二郎本社所在地 ：大阪府吹田市江坂町1-23-101大同生命江坂ビル13階設立 ：2002年12月4日事業内容 ：化粧品の開発、製造、販売資本金 ：300万円URL ：https://dsr-skincare.jp/https://dsr-skincare.jp/%E3%80%80https://www.dsr-co.jp/https://www.amazon.co.jp/stores/page/B3C6F6FF-A393-4A53-811D-8FB66F5A0AAAhttps://dsr-skincare.jp/blog/ Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DR7ET8fAOI0/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/