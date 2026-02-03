少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

草加せんべいvs広島の銘菓

きょんちゃんの出身地・埼玉県草加市の名物と言えば、草加せんべい。日本一の硬さとも称される草加せんべいだが、これに勝る硬さのお菓子が広島にもあるのでは！？ということで、広島県内から銘菓が集結し、硬さNo.1を決める戦いを実施。打倒！草加せんべいをかけた熱戦が繰り広げられる！果たして広島1位の硬さを誇るお菓子とは？そして王者・草加せんべいに勝つことは出来るのか？

番組名 ：スナックコットン放送日時：2月5日㈭深夜０時25分～出演者 ：コットン（西村真二・きょん）／やまか