音楽プロデューサー／レーベルオーナー／ギャラリー主宰として活動を続ける井出靖は、自伝『Rolling On The Road』（2023年）の刊行を契機に、自身が体験してきた日本の音楽文化を象徴するポスターやチラシの収集を本格化させてきました。2025年に開催された「井出靖が収集した日本のロックポスター展」では、会期中にのべ4,000人を超える来場者を記録し、紙媒体による音楽アーカイブの価値をあらためて提示する機会となりました。また、同展に合わせて刊行された公式図録『JAPANESE MUSIC POSTER SCRAP - ROCK -』は発売と同時に完売し、現在は重版分が販売されています。本展はその続編として、日本のテクノポップ、ニューウェイヴ、ポストパンクが隆盛を迎えた1978年から1986年までのポスターを中心に構成される展覧会です。約300㎡の展示空間に、当時実際に使用された貴重なオリジナルポスター約100点を展示。印刷物ならではの経年の質感や迫力を、間近で体感できる構成となっています。また会期中は、本展の公式図録として『JAPANESE MUSIC POSTER SCRAP - TECHNO POP, NEW WAVE -』を会場および公式オンラインにて販売致します。また、2月16日まで、お得な〈図録付き入場チケット〉も公式オンラインで発売中です。ぜひご利用ください。■ 開催概要展覧会名井出靖が収集した日本のテクノポップ、ニューウェイヴのポスター展― 1978年から1986年まで ―会期 2026年2月18日（水）- 2月23日（月・祝）会場 目黒区美術館 区民ギャラリー（東京都目黒区目黒2-4-36）開館時間 11:00-18:00（最終日は16:00まで）入場料 1,000円※駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。主催 井出 靖お問い合わせ Grand GalleryTEL：03-6407-0750WEB：https://grandgallerystore.com展示品リスト(一部)YELLOW MAGIC ORCHESTRA/YELLOW MAGIC ORCHESTRA Promo Poster(1978)YELLOW MAGIC ORCHESTRA/WORLD TOUR '80 NIPPON BUDOKAN Poster(1980)細野晴臣/PHILHARMONY Promo Poster(1982)高橋幸宏/ロマン神経症 Promo Poster(1981)坂本龍一/B-2 UNIT Promo Poster(1980)立花ハジメ/TAIYO・ SUN Promo Poster(1985)PLASTICS/ORIGATO PLASTICO Promo Poster(1980)P-MODEL/P-MODEL Promo Poster(1992)ヒカシュー/うわさの人類 Promo Flyer(1981)\・ E・ N RECORDS Promo Poster(1983)SHEENA&the ROKKETS/真空パック Promo Poster(1979)FRICTION/CRAZY DREAM Promo Poster(1979)LIZARD/LIZARD Promo Poster(1979)東京ロッカーズ LIVE at 新宿LOFT Poster(1979)PHew Concert Poster(1986)EP-4/Linga Franca-1 昭和大赦 Promo Poster(1983)

