“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、素材・製法にこだわり、おいしさを追求したプライべートブランド「ライフプレミアム」より、「直火釜でおいしく仕上げた贅沢めんたい高菜」を新発売いたしました。長崎県五島列島で厳選した高菜を、昔ながらの乳酸発酵製法により約1年間じっくりと漬け込み、その高菜漬けを直火釜で炒め、余熱を利用して”生”と”焼き”をブレンドした明太子と混ぜ合わせました。素材・製法・味わいのすべてにこだわり抜いた「めんたい高菜」はご飯のお供にはもちろん、ラーメンのトッピングやパスタ・チャーハンの具材など、多彩なアレンジが可能な商品です。明太子を贅沢に合わせた主役級のお漬物「ライフプレミアム 直火釜でおいしく仕上げた贅沢めんたい高菜」は、ライフ首都圏の漬物売り場にて販売しております。

◆商品概要

＜商品名＞ライフプレミアム 直火釜でおいしく仕上げた贅沢めんたい高菜＜価格＞359円（税込387.72円）※2月はお試し価格として349円（税込376.92円）で販売いたします＜販売店舗＞ライフ首都圏 全店舗※ビオラル各店ではお取り扱いがございません

※リリース日時点の価格・規格です※価格は店舗により異なります

◆こだわりポイント

① 約1年かけてじっくりと仕上げた長崎県五島列島の高菜漬けを使用

厳選した長崎県五島列島の高菜を100％使用。新鮮なうちに専用樽に1つずつ丁寧に並べ、乳酸菌の力でじっくりと発酵させています。一般的には半年程度のところ、この高菜漬けは約1年かけて漬け込むことで旨みを深めています。

②贅沢な明太子のつぶつぶ食感がたまらない！

明太子は”生”と”焼き”をブレンドしています。ブレンドすることにより、つぶつぶとした食感がより一層アップし、風味も最大限に引き出しています。

◆開発者の想い

素材・製法・味わいのすべてにこだわり、安心して日常的に楽しめる定番の逸品を目指して開発しました。高菜は長崎県五島列島で厳選したものを100％使用し、昔ながらの乳酸発酵製法で約1年かけてじっくり仕上げています。また、明太子は”生”と”焼き”をブレンドすることで、風味と食感を最大限に引き出しています。これらを混ぜ合わせることで、これまでにない贅沢な「めんたい高菜」が完成しました。唐辛子を使用していないため、お子様から大人まで幅広くお楽しみいただくことができ、ご飯のお供やおつまみ、さらには洋風アレンジなど、多彩な食シーンでご活用いただける商品です。お求めやすいこの機会に、ぜひ一度ご賞味くださいませ。（首都圏食品日配課日配食品課 バイヤー 上野 公寛）

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のスーパーマーケット』になりたいという想いと意志が込められています。