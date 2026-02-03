政治広報に「声」のDXを。キャピトルシンク、ロボットスタートと提携し、若年・ビジネス層へ届く「ポッドキャスト政治広告」の提供を開始

株式会社キャピトルシンク

政治・行政のDXを推進する株式会社キャピトルシンク（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井亜里香、以下「キャピトルシンク」）は、音声広告テクノロジーのリーディングカンパニーであるロボットスタート株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中橋義博、以下「ロボットスタート」）と業務提携いたしました。

本提携により、日本最大級の音声広告ネットワークを活用し、従来のメディアではリーチが困難だった20代～40代のビジネス層・無党派層に対し、候補者の熱量や政策をダイレクトに届ける「政治広報DX・ポッドキャスト広告プラン」の提供を開始します。

■ポッドキャスト広告とは

ブログは「文章」、YouTubeは「動画」に対して、ポッドキャストは「音声」をインターネット上に誰でも簡単にアップロードできる仕組みになります。

ロボットスタートの資料を元に作成

■日本のポッドキャストの状況について

日本では現在、1,840万人が毎月ポッドキャストを聴取。オトナル・朝日新聞調査では、月間利用者数がラジオに近づいており、新たな広告媒体として注目されています。

■リスナーの年齢とマスメディアの補完性について

ポッドキャストリスナーの年齢について、同調査では20-40代が61.1%となっています。当該世代は近年マスメディアの視聴が減少傾向にあり、代わりに接触時間が増加するスマートフォンベースの情報メディアとして、ポッドキャストは注目されています。

ロボットスタートの資料を元に作成■ 数字で見る、ポッドキャスト広告の圧倒的なエンゲージメント

ロボットスタートが提供するポッドキャストネットワークは、高い広告効果を誇ります。

月間リーチ数：500万人以上

完全聴取率：90%以上

認知度：24.9% → 83.1%

興味関心：26.0% → 70.5%

■ポッドキャストの政治への影響力

ロボットスタート社が行なった外部機関の調査による

国内外で政治家のポッドキャスト活用が急増しています。2025年米大統領選では、トランプ氏が人気番組への出演で無党派層や若者を取り込み、勝利を決定づけました。再生数で既存メディアを凌駕するポッドキャストは、若年層から「信頼できるメディア」として支持され、政治への影響力を世界的に強めています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149288/table/17_1_a5b064b6a2aabed0de14fa06d283a19b.jpg?v=202602031021 ]

参考：ポッドキャスト選挙、Z世代つかむ 再生回数でTV圧倒

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN220MY0S4A121C2000000/

■ 「政治広報DX・ポッドキャスト広告」提供プランの概要

総選挙・地方選挙を見据え、期間限定の特別パッケージを提供します。

ターゲット： 20-40代のビジネスパーソン、政策重視の無党派層

配信先： ロボットスタートが提携する大手ラジオ局が運営する人気番組およびアドネットワーク。

期間限定キャンペーン：

配信単価を通常価格の50%OFFで提供

音源制作（プロによるナレーション・構成）のサポートも承ります。

※政党・番組規定により審査がございます。詳細はお問い合わせください。

※自治体向けの広報プランもお問い合わせください。

■ 各社概要

株式会社キャピトルシンク 「政策広報の可能性を広げる」をミッションに、政治家・自治体向けのデジタル広報コンサルティング、デジタルサイネージ広告、パブリックアフェアーズ支援を展開。 URL：https://www.capitolthink.com/

ロボットスタート株式会社 音声広告プラットフォーム「Audiostart」を運営。スマートスピーカーやポッドキャストなどの音声コンテンツのデジタル化・収益化において国内トップクラスの実績を持つ。 URL：https://robotstart.co.jp/

