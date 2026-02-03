株式会社一の坊（所在地：仙台市青葉区花京院2-1-10、代表：髙橋 弘行）は、宮城県が主催する学生向けインターンシッププログラム「みやぎむすび つめあわせインターン」に初めて受け入れ企業として2月17日(火)に参画いたします。本プログラムを通じ、2027年以降に卒業予定の学生に対し、[自社の事業内容：宿泊業／宮城県内に4つの温泉リゾートとレストラン・美術館を運営し、地元宮城の魅力発信、ブランディング、DX推進に注力]の現場を通じた就業体験を提供し、地域経済を支える仕事のやりがいを伝えてまいります。

参画の背景と目的

近年、学生の企業選びが多様化する中で、「1社を深く知る」だけでなく「地域の複数の繋がりを知る」ことの重要性が高まっています。当社は、宮城県の「地域で働きたい学生を応援する」という趣旨に賛同し、本プログラムへの参画を決定いたしました。他企業様とのリレー形式での体験を通じ、自社単独では伝えきれない「地域社会における自社の役割」を可視化することを目指します。

宿泊業を「クリエイティブな仕事」へ

一の坊グループは、単なる宿泊施設の運営に留まらず、地域文化の魅力発信やDX（デジタルトランスフォーメーション）を通じた顧客体験の向上に注力しています。 本インターンシップへの参画を通じ、次世代を担う学生の皆さんに、宿泊業が「地域のプロデューサー」として非常にクリエイティブで、やりがいに満ちた職業であることを体感していただきたいと考えています。

プログラム内容：一の坊に行ってみたくなる「魅力発信動画」作成体験

当日は、日本三景・松島にある海のリゾート『松島一の坊』を舞台に、以下のワークショップを実施します。・宿泊業界・会社説明、施設見学・動画編集ワーク「一の坊に行ってみたくなる魅力発信動画の作成体験」 Instagramのリール動画（15秒）を作成・課題発表、講評・総評、感想発表

実施概要

実施日程： 2026年2月17日（火）場所： 松島一の坊（宮城県宮城郡松島町）コース名： コース2「ヒト・モノ・くらしに欠かせない みやぎの地域密着企業を体感するコース」事業主体： 宮城県経済商工観光部雇用対策課全体詳細URL： https://my-musubi.pref.miyagi.jp/news/1236/

施設紹介：松島一の坊について

「静かな松島と心ひとつにする温泉リゾート」 日本三景・松島の絶景を全客室から望む、静かな海辺の温泉リゾート。チェックアウトまでお財布を気にせず、ラウンジでの飲食やアクティビティ、館内の「藤田喬平ガラス美術館」入館までを無料で愉しめる「オールインクルーシブ」のステイスタイルが特徴です。7,000坪の水上庭園や、料理人が目の前で仕上げるオーダービュッフェ、生演奏が流れるラウンジなど、日常の喧騒を離れた「理想の日常」を提供しています。

海と山と森の温泉リゾート一の坊

会社概要

https://ichinobo.com/matsushima/

- 会社名：株式会社一の坊- 所在地：仙台市青葉区花京院2-1-10- 代表者：代表取締役 髙橋 弘行- 事業内容：宮城県内温泉リゾートの運営・管理- 公式サイト：https://ichinobo.com/

リリースに関するお問い合わせは…

株式会社⼀の坊 営業推進本部（広報担当）〒980-0013宮城県仙台市⻘葉区花京院2丁⽬1-10TEL：022-222-0178(平⽇ 11:00～16:00)Mail：press@ichinobo.com▼お問い合わせフォームはこちらhttps://www.ichinobo.com/contact/#radio02-02

