クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、お菓子を作る楽しさを通じて、子どもの自信を育む知育菓子®から、インフルエンサー気分で容器を振って作る新感覚の手作りお菓子「ふってつくろう！ハデグミ！」を、2026年3月2日（月）より全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売いたします。

近年、子どもたちの間では、見た体験を自分でやってみる遊びや、作ったものを家族や友だちに見せて楽しむ活動が広がっています。また、動画コンテンツは非常に身近な存在となり、動画の撮影や紹介遊びを日常的に楽しむ姿も増えています。短い工程で達成感が得られ、写真・動画でも映える体験価値への関心が高まるなか、「手を動かして作る楽しさ」と「仕上がりの見栄え」を両立したお菓子へのニーズが拡大しています。こうした遊びの変化に合わせて、「ふってつくろう！ハデグミ！」は、“作る” “見せる” “食べる”の一連の体験を、手軽にかつ安全に楽しめる、シンプルで失敗しにくい工程で設計しました。振ると生まれる音、カラフルに変化する見た目、口の中で広がる3つの食感など、まるでインフルエンサーになったかのように五感で楽しめる体験型の知育菓子です。

振って作る、新感覚の工程

ラムネとグミのもとの粉に水を入れて容器を振ると、グミがラムネにくっつき、ころんと丸く大きくなります。振るたびに心地よい音が生まれ、作っている最中の楽しさが続きます。また、容器を振る音や、食べたときの心地よい音など、ASMR風の楽しみ方もできるため、インフルエンサーさながらに実況しながら作るのも一つの楽しみ方です。

重ねてカラフルに、３つの食感コントラスト

グミのもとの粉を好きな順番で重ねることで、水色・緑・オレンジ・ピンク・紫のような写真・動画映えする派手なカラーに変化します。さらにトッピングを加えると、ビジュアルの華やかさがアップし、サクッ（ラムネ） × もちっ（グミ） × カリッ（トッピング）の3つの異なる食感を同時に楽しめます。見た目の派手さに加え、口に入れた時の驚きや満足感も味わえます。

親子で楽しめる体験価値

子どもが自分の手で作り、色や形の変化を目で確かめながら進められるため、達成感や発見の喜びが味わえます。工程はシンプルながら、作るごとに色や形が異なり、何度もつくりたくなることも特長です。また、短い時間で作れて片付けも簡単なため、作る→見せる→食べるまでの一連の流れを親子で一緒に楽しむことができ、コミュニケーションのきっかけとしても活用いただけます。

【商品概要】

■商品名：ふってつくろう！ハデグミ！■発売日：2026年3月2日(月)■容量：28g■特長：・容器を振って作る新感覚のお菓子・ラムネの周りにグミがついて、カラフルで丸い見た目に・トッピングを加えることでさらに派手なビジュアルに・サクッ・もちっ・カリッの3種類の食感が同時に楽しめる・振る音や食べる音などASMR的な楽しみ方も可能

知育菓子®は「子どもの自信を育むお菓子」へ知育菓子®は「らしく、のびていく。」をキーワードに、「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という 3つの価値を提供し、「子どもの自信を育むお菓子」として進化していきます。【関連リンク】クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/クラシエ フーズ公式X https://twitter.com/Kracie_foodsねるねるねるね 40年スペシャルサイトhttps://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/neruneru40th/みんなの知育ひろば ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/みんなの知育ひろば Instagram https://www.instagram.com/chiiku_hiroba/みんなの知育ひろば Facebook https://www.facebook.com/chiikuhirobaみんなの知育ひろば YouTube https://www.youtube.com/user/nerunelaboKracieみんなの知育ひろば TikTok https://www.tiktok.com/@chiiku_hiroba【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】クラシエ株式会社 フーズお客様相談室TEL：0120-202903月曜日～金曜日 10:00～16:00（祝日・弊社休業日を除く）