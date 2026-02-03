Viltrox X100シリーズ用新製品「Viltrox TCL-X100VI / WCL-X100VI」1.4x コンバージョンレンズ 新発売のお知らせ

映像嵐 株式会社

メーカー希望小売価格：TCL-X100VI \39,000(税込)

WCL-X100VI \34,000(税込)

映像嵐株式会社は、 Viltrox（ビルトロックス） は、富士フイルム X100シリーズ専用設計の新製品として、以下4製品を2026年2月3日(火)に新発売いたします。

Viltrox TCL-X100VI 1.4x テレコンバージョンレンズ ブラック

Viltrox TCL-X100VI 1.4x テレコンバージョンレンズ シルバー

Viltrox WCL-X100VI 1.4x コンバージョンレンズ ブラック

Viltrox WCL-X100VI 1.4x コンバージョンレンズ シルバー

（すべて富士フイルム X100シリーズ対応）

本シリーズは、X100シリーズの高い描写性能を最大限に活かしながら、画角の選択肢を広げるコンバージョンレンズです。テレとワイドの2タイプをラインアップし、撮影シーンや表現意図に応じた柔軟な撮影を可能にします。

製品概要

TCL-X100VI

「TCL-X100VI」は、富士フイルムX100シリーズのレンズに装着することで、焦点距離を1.4倍（35mm判換算50mm相当）に変換するテレコンバージョンレンズです。カメラ本体のレンズ（23mm/35mm判換算35mm相当）にねじ込むだけで、33mm（35mm判換算50mm相当）の標準画角での撮影が可能になります。4群5枚のレンズ構成により、歪曲収差や色収差を効果的に補正。F値を変えることなく、X100シリーズの描写性能を維持したまま焦点距離を拡張できます。

WCL-X100VI

「WCL-X100VI」は、富士フイルムX100シリーズのレンズに装着することで、焦点距離を0.8倍（35mm判換算28mm相当）に変換するワイドコンバージョンレンズです。カメラ本体のレンズ（23mm/35mm判換算35mm相当）にねじ込むだけで、19mm（35mm判換算28mm相当）の広角画角での撮影が可能になります。4群5枚のレンズ構成により、歪曲収差を極限まで抑制。F値を変えることなく、X100シリーズの機動力を損なわずに広角撮影を楽しめます。

主な特長

TCL-X100VI

・[1.4×テレコンバージョンレンズ] X100VI / X100V / X100F / X100S / X100 対応。

・装着により焦点距離が1.4倍（35mm判換算50mm相当）の標準画角になります。

・4群5枚の光学設計により、歪みを抑え周辺までクリアな描写を実現。

・高屈折率レンズを2枚採用し、高コントラストでシャープな画質を確保。 ・F値（明るさ）はF2.0のまま変わらないため、ボケを活かしたポートレート撮影等に有利です。 ・全レンズ面にマルチコーティングを施し、フレアやゴーストを抑制。

・前玉には撥水・防汚コートを採用し、メンテナンス性を向上。

・レンズ先端にはΦ67mmのフィルターネジを装備し、各種フィルターの装着が可能。

・カメラ本体との一体感を重視したデザインと、約230gの軽量設計。

WCL-X100VI

・[0.8×ワイドコンバージョンレンズ] X100VI / X100V / X100F / X100S / X100 対応。

・装着により焦点距離が0.8倍（35mm判換算28mm相当）の広角画角になります。

・4群5枚の光学設計により、歪みを抑え周辺までクリアな描写を実現。

・高屈折率レンズを2枚採用し、高コントラストでシャープな画質を確保。 ・F値（明るさ）はF2.0のまま変わらないため、暗所での撮影にも有利です。 ・全レンズ面にマルチコーティングを施し、フレアやゴーストを抑制。

・前玉には撥水・防汚コートを採用し、メンテナンス性を向上。

・レンズ先端にはΦ49mmのフィルターネジを装備し、各種フィルターの装着が可能。

・カメラ本体との一体感を重視したデザインと、約130gの軽量設計。

TCL-X100VITCL-X100VIWCL-X100VIWCL-X100VI ※画像は装着イメージです

レンズ構成とMTF図

TCL-X100VIWCL-X100VI

仕様

TCL-X100VI

・焦点距離：33mm（35mm判換算：50mm相当）

・倍率：約1.4倍

・レンズタイプ：望遠

・レンズ構成：4群5枚

・画角：45°

・フィルター径：Φ67mm

・サイズ：Φ69.2×45mm

・重量：約230g

・付属品：レンズキャップ、リアキャップ、フード、収納袋 ・メーカー保証：1年間(自然故障が対象)

WCL-X100VI

・焦点距離：19mm（35mm判換算：28mm相当）

・倍率：約0.8倍 ・レンズ構成：4群5枚 (高屈折率レンズ2枚) ・画角：約75°

・フィルター径：Φ49mm ・サイズ：Φ53×36.6mm

・重量：約130g ・付属品：レンズキャップ、リアキャップ、フード、収納袋 ・メーカー保証：1年間(自然故障が対象)

※注意事項：

１.機能連動：X100VI / X100V / X100F では、テレコンバージョンレンズモードの自動検知に対応しています。

（※その他の機種ではメニュー画面より手動で切り替えてください） ２.X100シリーズのシルバーボディ等は、レンズ前枠（フロントリング）の塗装が繊細なため、本製品の着脱を繰り返すとカメラ側の塗装が摩耗・剥離する場合があります。装着の際は締めすぎにご注意ください。

【作成画像】

TCL-X100VIWCL-X100VI

【 Viltrox X100シリーズ用新製品 販売ストア 】

日本オフィシャルストア：https://viltroxjapan.jp/products/viltrox-tcl-x100vi?_pos=1&_sid=dbd08b92b&_ss=r(https://viltroxjapan.jp/products/viltrox-tcl-x100vi?_pos=1&_sid=dbd08b92b&_ss=r)

https://viltroxjapan.jp/products/viltrox-wcl-x100?_pos=1&_sid=c86f8d2a0&_ss=r(https://viltroxjapan.jp/products/viltrox-wcl-x100?_pos=1&_sid=c86f8d2a0&_ss=r)

E&Iクリエイション様の通販サイト：https://2ndfocus.com/products/viltrox-wcl-x100vi

https://2ndfocus.com/products/viltrox-tcl-x100vi

※２026年2月3日（火）各大量販店にリリースされます。

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京、陸孜豪

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp

電話番号：052-778-8866