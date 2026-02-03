【Wevox】「第4回 バックオフィスDXPO大阪’26」に出展決定！

株式会社アトラエ

People Tech（テクノロジーによって人の可能性を拡げる）事業を展開する株式会社アトラエ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新居佳英、東京証券取引所プライム市場：6194、以下 アトラエ）は、組織力向上プラットフォーム「Wevox（ウィボックス）」が、2026年2月24日（火）、25日（水）に開催される「第4回 バックオフィスDXPO大阪’26」に出展することをお知らせします。

◼︎「第4回 バックオフィスDXPO大阪’26」概要

Wevoxは、管理部門の業務効率化やDX推進を支援する展示会「第4回 バックオフィスDXPO大阪’26」に出展します。



「DXPO（読み：ディーエクスポ）」は、ブティックス株式会社が主催するハイブリッド展示会で、オンライン展（365日24時間開設）と並行して、リアル展が全国各地で開催されています。



今回Wevoxが参加する「第4回 バックオフィスDXPO大阪’26」（2026年2月24日［火］・25日［水］開催）は、そのリアル展の1つです。総務・人事・経理など管理部門必見の9展で構成され、業務効率化・DX推進・AI活用を支援する注目のIT製品が一堂に集まります。

Wevoxは「人事・労務システム展」に出展します。ご来場の際は、ぜひお立ち寄りください。

開催概要

名称 ：第4回 バックオフィスDXPO大阪’26

公式URL ：https://dxpo.jp/real/box/osaka/

主催 ：ブティックス株式会社

会期 ：2026年2月24日（火） 9:30～18:00、2月25日（水） 9:30～16:00

会場 ：インデックス大阪 4・5号館

Wevox出展ブース：人事・労務システム展 12-16

入場料 ：無料（事前登録制）

来場登録 ：https://dxpo.jp/u/box/osaka26/user/entry

■ Wevox（ウィボックス）について

Wevoxは、チームの進化を支えるプラットフォームです。エンゲージメントや組織カルチャーなど、サーベイによってメンバーの声や状態を可視化し、気づきが生まれ、対話が起こり、行動が広がります。チーム全員が関わり合いながら、自らの力で進化し続ける循環を生み出します。

※導入組織・団体数:4,100以上。回答データは累計4億110万件を超える。（2025年11月時点）



Wevox 公式サイト：https://get.wevox.io/

Wevox 公式X：https://x.com/wevox_io

Wevox 公式Instagram：https://www.instagram.com/atrae_wevox/

Wevox 公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@wevox3481

■ 会社概要

社 名：株式会社アトラエ（東京証券取引所プライム市場:6194）

所 在 地：東京都港区麻布十番1-10-10 ジュールA 8F

代 表 者：代表取締役CEO 新居 佳英

URL：https://atrae.co.jp/

事業内容：People Tech事業（Green・Wevox・Yenta）

Green https://www.green-japan.com/

Wevox https://get.wevox.io/

Yenta https://page.yenta-app.com/jp

Atrae Design https://atrae.design/

※People Tech事業：“テクノロジーによって人の可能性を拡げる事業を創造していく” という想いを込めてアトラエを再定義した造語

問い合わせ先

報道関係

担当：広報担当 南 香菜絵

Mail：pr@atrae.co.jp

採用情報

https://speakerdeck.com/atrae/join-us