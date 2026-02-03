経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取り組みを行っている企業として、スポーツ庁より4年連続「スポーツエールカンパニー」に認定されました。

スポーツエールカンパニーについて

スポーツ庁では、従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取り組みを行っている企業を「スポーツエールカンパニー」として認定しています。本制度は、従業員がスポーツに親しめる環境づくりを進める企業の社会的評価が向上することで、「働き盛り世代」をはじめとして、国民全体のスポーツ実施率の向上につなげていきたいという目的で設立されました。出典：スポーツ庁 HP https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm

BBSの健康経営の取り組み

BBSは、従業員の健康増進やコミュニケーションの活性化につながる施策を行っています。クラブ活動の設立・支援はもちろんのこと、普段は運動する習慣がない従業員でも気軽に参加できるようなイベントも設けており、部門、地域横断で楽しみながら取り組んでいます。今後も継続的に活動を支援していきます。

・クラブ支援活動従業員自らクラブを立ち上げ、参加者を募るなど自由にクラブ活動をしています。野球やゴルフ、フットサル、スキー、トレイルランニング、サーフィン、レーシングカートなど、22の多種多様なクラブがあり、活動を通じて相互の親睦、健康の維持増進、教養の向上を図っています（活動支援金・活動補助金制度有）。活動が盛んなクラブには、活動状況に応じてさらなる支援を実施しています。・ウォーキングイベントの実施気軽に誰でもできる軽運動として、ウォーキングイベントを開催しています。個人のみならず、チームで競い合い表彰を行うことで、楽しみながらコミュニケーションの活性化が図れ、健康や運動を意識する機会となっています。

会社概要

会社名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（https://www.bbs.co.jp/）代表者：代表取締役社長 小宮 一浩設立：1967年８月26日所在地：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー15F事業内容：経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 コーポレートブランディング部 石橋TEL：03-3507-1305 / E-MAIL：bbs_pr@bbs.co.jp