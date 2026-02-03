【開始4時間で目標金額突破！】手首・足首に巻くだけ、作業の手を止めない“温活”。わずか35gのウェアラブルカイロ「TOMOSHIBI」がMakuakeにて先行販売開始！

株式会社Todokeru-Lab

「カイロは熱すぎて使いづらい」「手袋をすると作業がしにくい」といった悩みを解決。

わずか35gという空気のような軽さと、独自設計の「心地よい温度」で、オフィスワークからリラックスタイムまで、場所を選ばず快適な温かさを提供します。

独自設定の2段階の温度調節に、手足の動きを妨げないハンズフリー設計。繰り返し使えるエコな電子カイロです。

【本件のポイント】

- 「ながら温活」の最適解： 手首・足首に装着するだけで、指先の動きを邪魔せず効率的に体を温める。- こだわりの温度設計： 低温やけどのリスクに配慮した38℃/42℃の2段階設定。- 驚きの軽さ35g： 装着していることを忘れるほどの超軽量設計で、長時間の使用も快適。- 3WAYの利用シーン： 手首用、足首用、靴下・ポケット用の3タイプを展開。

【開発背景：「長く寄り添える温度」の探求】

デスクワークや家事の際、手足を動かしながら温めたい。

「TOMOSHIBI」はそんな日常のふとした思いから開発した「ウェアラブル電子カイロ」です。

まるで「お風呂に浸かっているような、じわ～っと広がる温かさ」を追求。

手首・足首をピンポイントで温めることで、過度な熱を与えすぎずに「快適な温度」を維持することにこだわりました。

【日常に溶け込む3WAYの展開】

手首用：

巻きつけるだけでハンズフリーカイロに。

オフィスでのキーボード操作や家事の最中に最適。

足首用：

靴を履いたままでも装着可能なバンド形状。

家の中での移動や外出時にも。

靴下・ポケット用：

靴下やインナーのポケットに入れるだけ。

より自由なスタイルで温めることができます。

【製品のこだわり】

■ 効率的に体温を上げる「ながら温活」の最適解

手首や足首をピンポイントで温めることで、指先を自由に開放したままの効率的な防寒を目指しました。

デスクワーク、読書、スマートフォンの操作など、何かをしながらの「ながら温活」に最適です。

付ける向きは、手首・足首の内側、外側どちらでも対応しています。

■ 選び抜いた「38℃ / 42℃」の温度設定

一般的な電気カイロの中には50℃を超えるものもありますが、TOMOSHIBIは「ずっと着けていられること」を最優先し、体温に近い38℃（低モード）と、お風呂のような心地よさの42℃（高モード）の2段階に設定。

低温やけどのリスクに配慮し、肌への刺激を抑えた優しい温かさが持続します。

■ わずか30秒で速暖・切替もワンタッチ

ボタンを押すだけの簡単モード切替。

更にスイッチを入れてからわずか30秒ほどで温かさを感じることができます。

■ 安心の「温度オートシフト」機能搭載

やけど防止のための「温度オートシフト」機能を搭載。

高温モード（42℃）で開始しても、約40分後には自動的に低温モード（38℃）へ切り替わり、快適な温度をキープ。

ほどよい暖かさを持続させることができます。

■ かじかむ指先でも装着しやすいバンド手首用のストッパー付きバンド

手首・足首に合わせた長さと仕様を備えたバンドを採用。

手首用は「片手だとバンドが巻きにくい」という悩みを解消するために、バンドの先端にストッパーを設け、本体から抜け落ちない設計にしました。

足首用のストッパーなしバンド

足首用は靴を履いたままでも使えるようにするため「ストッパーなし」の開放型バンドに。

本体とバンドが一本の帯状になるので、靴の大きさに関係なく、足首に巻きつけるだけで装着できます。

■ 装着を忘れる「35g」の超軽量・コンパクト設計

本体の重さはわずか35g。

一般的なスマートウォッチよりも軽く、卵1個分よりも軽い重量感に。

長時間のデスクワークや歩行時でも、手首や足首への負担をほとんど感じさせません。

また、肌に触れる裏面には柔らかな「フリース素材」を採用。

冬の冷えた肌に、触れた瞬間から心地よさが届くよう工夫を施しました。

【製品仕様】

- 製品名： TOMOSHIBI（ともしび）- 本体サイズ： 約6cm×約4cm×約3cm- 対応サイズ：手首回り 約15～24cm（手首用）／足首回り 約20～28cm（足首用）- 重量： 約35g- バッテリー容量： 900mAh- 連続使用時間： 最長約4時間（※環境により異なります）- 充電時間： 約1時間半～2時間（USB Type-C）- 付属品：本体×1、Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1- カラー： ベージュ、ブラック- 保証期間：商品到着から90日間

【プロジェクト概要】

- 先行予約販売期間： 2026年2月1日 ～ 2026年2月27日- 配送予定： 2026年3月下旬 配送予定

＜応援購入コース＞

全種、ベージュ／ブラックの2カラーからお選びいただけます。

- 【超早割・A】15％OFF TOMOSHIBI×1個（手首/足首/靴下・ポケットのいずれか） 2,780円- 【超早割・B1】25％OFF TOMOSHIBI 手首用×2個 4,880円- 【超早割・B2】25％OFF TOMOSHIBI 足首用×2個 4,880円- 【超早割・C】33％OFF TOMOSHIBI×4個（両手首/両足首） 8,800円- 【超早割・D】35％OFF TOMOSHIBI×6個（手首/足首/靴下・ポケット各2個) 12,800円

【会社概要 / お問い合わせ先】

はじめまして、株式会社Todokeru-Labです。

私たちは、世界中のユニークな技術とアイデアを発掘し、お客様に「確かな価値」としてお届けすることを理念としています。

今回の「TOMOSHIBI」は、機能性はもちろん、いくつか仕様変更を行い、安心して長く愛用いただける製品に仕上げました。

皆様の生活に、温もりという名の「灯火（ともしび）」を届けられるよう、チーム一丸となってプロジェクトに取り組みます。

温かいご支援を心よりお待ちしております。

