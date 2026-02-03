【フジテレビ】『SUPER FORMULA 2026』FODプレミアムにて全セッションライブ配信決定！２月25日（水）より配信スタート

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/30gt （FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、アジア最高峰のフォーミュラカーレース『SUPER FORMULA 2026』を今シーズンもライブ配信することが決定しました。2025年は最終戦・鈴鹿で岩佐歩夢（TEAM MUGEN）が大逆転でドライバーズチャンピオンを獲得。最後の最後まで１ポイントを争う激闘となりました。2026年は２月25日（水）・26日（木）の鈴鹿プレシーズンテストから、全セッションをライブ配信でお届けします。

2025年の「SUPER FORMULA」は、最終戦・鈴鹿サーキットでチェッカーフラッグが振られるその瞬間まで、誰が王座に就くのか分からない大混戦となりました。コンマ数秒、わずか１ポイントが運命を分ける熾烈な戦いの中、劇的な逆転でドライバーズチャンピオンに輝いた岩佐歩夢選手（TEAM MUGEN）の戴冠劇は、シーズンを象徴する名シーンとして多くのファンの記憶に刻まれています。「SUPER FORMULA」ならではの緊張感とスピード感が、2026年シーズンへの期待を一層高めています。

迎える2026年シーズンは、日本人チャンピオン経験者である岩佐歩夢、坪井翔、野尻智紀が引き続き参戦。王座の重みを知る者たちが、再び頂点を狙います。一方で、イゴール・大村・フラガ、太田格之進、牧野任祐といった若き才能が初タイトル獲得に挑み、シリーズの勢力図は大きく揺れ動くことが予想されます。さらに、WRC世界チャンピオンのカッレ・ロバンペラがフル参戦。異なる舞台で頂点を極めた才能が加わることで、戦いはかつてない緊張感を帯びます。

FODでは、このアジア最高峰の戦いを、2026年シーズンは鈴鹿サーキットで行われるプレシーズンテストからライブ配信。２月25日（水）・26日（木）のテストを皮切りに、公式戦となる全７大会12レースを、最終戦まで余すことなくお届けします。プレシーズンテストは、オフシーズンを経たマシンの完成度や各陣営の戦略、そしてシーズンを占う勢力図の兆しが最初に現れる重要な舞台。その一挙手一投足をリアルタイムで体感できます。そして公式戦が始まれば、一戦ごとにドラマが動き出します。王者がその座を守り抜くのか、それとも新たなチャンピオンが誕生するのか。開幕戦から最終戦・鈴鹿まで、勝負の流れは刻一刻と変化し続けます。

開幕前の静かな探り合いから、歓喜と悔しさが交錯する最終戦の瞬間まで、2026年の「SUPER FORMULA」が放つ圧倒的なスピードと緊張感を、ぜひFODのライブ配信でお楽しみください。

◇ 『SUPER FORMULA 2026』LIVE配信概要

■タイトル：『SUPER FORMULA 2026』

■FOD配信：２月25日（水）～２月26日（木） Test.１ 鈴鹿サーキット

４月３日（金）～４月５日（日） Rd.１-２ モビリティリゾートもてぎ

４月25日（土）～４月26日（日） Rd.３ オートポリス

５月22日（金）～５月24日（日） Rd.４-５ 鈴鹿サーキット

７月17日（金）～７月19日（日） Rd.６-７ 富士スピードウェイ

８月８日（土）～８月９日（日） Rd.８ スポーツランドSUGO

10月９日（金）～10月11日（日） Rd.９-10 富士スピードウェイ

11月20日（金）～11月22日（日） Rd.11-12 鈴鹿サーキット

※FODプレミアム会員のみ視聴できます

※日程および内容は変更となる可能性があります

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/30gt （FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/