株式会社わたしのお教室（本社・東京都港区、代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太）が運営する学びのプラットフォーム「manatea（マナティー）®」は2026年2月2日、福利厚生アウトソーシングサービスのトップカンパニーである株式会社リロクラブ（東京都新宿区、代表取締役社長 岡本 盛 https://www.reloclub.jp/）「福利厚生倶楽部」の会員様向けにお得なレッスンクーポンの提供を開始しました。人生100年時代と言われる現在、リカレント教育や個人の趣味の重要さが注目されています。本提携により、「福利厚生倶楽部」の会員様は、manatea上で提供されているレッスンをお得にご利用いただけます。学びや趣味の充実を通じて、より多くの方が豊かな毎日を送れるよう、今後もサービスの充実に努めてまいります。

■ 提供内容

manateaが提供する6,000円（税込）以上の全レッスンを対象に、1,000円割引になるクーポンを「福利厚生倶楽部」会員様向けにご提供いたします。

リロクラブ・福利厚生倶楽部について

リロクラブは、1993年に「福利厚生倶楽部」のサービスを開始して以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生を！”をモットーに世界中の働く人々のくらしを福利厚生サービスで豊かにしてまいりました。企業の規模にかかわらず、コスト・パフォーマンスの高いさまざまなサービスを全国地域格差なく25,800社、会員数1,340万人へ提供し、高い従業員満足度を得ている福利厚生サービスのトップブランドです。*1さらに、リロクラブは“課題解決カンパニー”として、企業が抱える人事・労務・福利厚生分野の課題に対し、多角的なソリューションを提供しています。働き方改革による福利厚生制度への注目の高まりに応えるため、育児・介護制度の充実やフェムテック分野の強化、内定者の採用に役立つ『内定者福利厚生倶楽部』の提供、優秀な人材の定着(離職防止)のための支援などに注力しております。また、ヘルスケアサポート･スポーツジムなどへの利用強化はもちろんのこと、健康経営*2 や女性活躍の推進支援など、さまざまな時代のニーズにお応えできるサービスをご用意。人事総務・労務担当者の業務負荷軽減を目指すとともに、従業員エンゲージメントの向上につながるソリューションをお届けいたします。福利厚生倶楽部について https://www.reloclub.jp/fukuri/fukurikouseiclub本社所在地：160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号URL ：https://www.reloclub.jp/お問い合せ：reloclub-pr@relo.jp*1 2025年6月1日現在 *2「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

「manatea（マナティー）®」のサービス紹介

「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、先生と生徒の学びライフを応援するプラットフォームです。チャット相談、オンライン、対面、動画の4つのレッスンタイプ、そして個人レッスン、グループレッスンと一人ひとりのライフスタイルに合わせて学ぶことができます。140以上のジャンルで、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも先生として登録多数。プレミアムな先生から直接学ぶことで、スキルを高めると共に、興味や関心をさらに深めることができます。

株式会社わたしのお教室について

https://bit.ly/49lvLdp

当社は「人生が変わる学びの体験を世界に届ける」をミッションに、これからの時代に求められる、新しい学びのカタチを追求し続ける、Edu-tech企業です。会社名：株式会社 わたしのお教室代表者：代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太所在地：東京都港区南青山2-11-17 第一法規本社ビル3Fコーポレートサイト：https://www.okyoushitsu.co.jp/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/manatea_all/公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@manatea429

