ユナイテッドアローズが運営する『ユナイテッドアローズ オンライン』公式アプリにレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」の新機能を実装

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社ユナイテッドアローズ(本社：東京都渋谷区、以下ユナイテッドアローズ)が運営する公式アプリにレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」の新機能を実装したことをお知らせいたします。

ユナイテッドアローズが運営する『ユナイテッドアローズ オンライン』公式アプリ詳細を見る :https://store.united-arrows.co.jp/guide/app/

ユナイテッドアローズは、独自のセンスで、国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを展開しています。

『ユナイテッドアローズ オンライン』公式アプリは、旬なニュースや特集・スタッフスタイリングなど、ファッションにまつわる豊富なコンテンツを楽しみながらショッピングができ、一人ひとりに合わせた情報提供を行っています。

この度、同アプリにレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」の新機能を実装いたしました。以前よりご活用いただいていた「ZETA RECOMMEND」をさらに強化したことでより質の高いレコメンドが可能となり、アプリ内のCTRや回遊性の向上に貢献しています。

同アプリ内にはほかにもEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」、ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」、レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」がすでに導入されており、各製品の連携によって顧客体験の向上に寄与しています。

これらの製品は、相互に補完・強化しあうことで導入効果を高め、クロスセルの機会を創出します。大手企業を中心に複数製品での採用が進んでおり、ECサイトの売上アップ・CVR改善などの効果が確認されています。

複数レコメンドモデルの自動切り替えでパーソナライズを強化

複数のレコメンドモデルをユーザーごとに自動で切り替える新機能を実装しました。閲覧履歴・購買傾向・ユーザー属性などをもとにした機械学習により、各ユーザーに最適なおすすめ商品が表示されるため、よりパーソナライズされたレコメンドの提供が可能となり、ECサイト内のさらなる回遊性向上をサポートします。

＜例＞

Aさんの場合：「最近チェックした商品からのおすすめ」

Bさんの場合：「20代に人気のスニーカー/スリッポン」

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売