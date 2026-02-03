神戸オークション株式会社(本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：蓑代雄一)は、出品代行サービスの代理店制度において、個人の副業や小規模スタートを想定した「代理店ライトプラン」テスト募集を、2026年2月1日より開始いたしました。





副業から始めやすい出品代行の代理店募集





本プランは、「出品代行に興味はあるが、初期費用や設備投資のハードルが高い」と感じている方に向け、できる限り低コストで始められることを目的として設計したテストプランです。









■代理店ライトプランの概要

今回募集する「代理店ライトプラン」は、従来の代理店制度から内容を絞り込み、まずは小さく始めたい個人副業層でも導入しやすい構成としています。





主な特徴は以下の通りです。

・出品ツール利用料を半額(月額5,500円・税込)に設定

・指定備品はバーコードプリンターのみ

・従来必須としていた一眼レフカメラや撮影ブースなどは必須要件とせず、すでにお持ちのパソコンやスマートフォンがあればスタート可能





これにより、新たに高額な機材を揃えることなく、低コストで出品代行事業を始めることができます。









■報酬

代行手数料の70％





代理店の販売報酬





■1カ月の報酬の目安

・100件出品：約20万円

・200件出品：約40万円





※ここから経費20％を差し引いた金額が月の収入目安となります。

※事業開始から手数料割引キャンペーンを打ち出しますが、その場合の目安となります。

※報酬は落札単価などにより変動しますが、本部と比較して低めに見積もっています。

※出品数は補償されるものではありません。









■代理店の主な役割3つ

1、依頼品の預かり(持込・出張)

2、依頼品の撮影/検品入力

3、商品を倉庫へ梱包発送





・商品の出品以降の販売、発送、返品対応などは本部が対応します。

・報酬のお支払いサイクルは毎月1回(月末締め翌月末振込)









■出品代行というビジネスモデル

出品代行は、お客様から商品を預かり、インターネット上で販売する仕組みです。

商品を買い取らないため、在庫リスクや仕入れ資金を抑えられる点が特長です。





代理店は、出張・持込による出品依頼の受付および出品データ作成までを担当し、販売、購入者対応、発送業務は神戸オークション本部が行います。





そのため、少人数・副業規模でも運用しやすい体制となっています。









■テスト募集の位置づけについて

本ライトプランは、今後の代理店制度拡充を見据えたテスト募集として実施いたします。

募集枠や条件には限りがあり、予告なく募集を終了する場合があります。





詳細資料の請求やお問い合わせは、下記ページより受け付けています。

▼代理店ライトプラン テスト募集

https://kba.co.jp/dairiten