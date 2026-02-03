グループ初表紙！ 初ライブツアー直前のB&ZAIが、MY楽器とともに表紙巻頭に登場。B＆ZAIのすべてがわかる音楽特集も必見！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、新しい時代に合った、新しい音楽の楽しみ方を提案する、新しい音楽雑誌「MG（エムジー）」を本日2月3日（火）に発売いたしました。全国の書店、ネット書店でご購入いただけます。また、2月4日（水）以降、電子版も各電子書店で順次配信開始予定です。「週刊TVガイド関東版2026年3月19日号増刊 MG（NO.31）」（東京ニュース通信社刊）

第31号の表紙＆巻頭を飾るのは、グループ結成1周年＆初ツアー「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK'N'DOL-」を目前に控える、ジュニアのバンドグループ・B&ZAI。音楽雑誌初登場となるB&ZAIは、相棒であるMY楽器とともに撮影に挑んだ。座談会では、結成から1年を振り返ったり、初ツアーに向けての思いを熱く語ってもらった。巻頭グラビアのほか、B&ZAI特集も見逃せない。担当楽器紹介や、B&ZAIオリジナル楽曲4曲のセルフライナーノーツ、さらに自身のフェイバリットソングも。B&ZAIの音楽に対する強い思いが伝わる特集となっている。巻頭＋特集の計18ページをお楽しみいただきたい。

sumika、FANTASTICS 世界＆瀬口黎弥＆木村慧人＆中島颯太、HANA NAOKO＆MOMOKA、日向坂46 金村美玖＆上村ひなの、BUDDiiS FUMINORI＆KEVIN＆MORRIE＆SEIYA＆SHOW＆TAKUYA＆FUMIYAといった豪華アーティストも続々登場。アーティストの持つ世界観に迫った、クリエイティブな撮り下ろしフォト＆ロングインタビューを堪能してほしい。

さらに、3年ぶりに開催された年越しライブ「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」、Snow Manのドームライブ「Snow Man Dome Tour 2025‐2026 ON」を濃密リポート。大迫力の誌面でお届けする。

WEST. 神山智洋の連載31回目は、アンプお買い物企画を実施。ヴィンテージ専門店・ハイパーギターズで、アンプを探す。アンプを試したり、途中でギターが気になったり…神山のさまざまな表情をカメラにおさめた。

超特急 タカシ＆シューヤの連載4回目は、下北沢の古着屋でお互いに似合うTシャツを決めた。古着のカルチャーに触れるほか、インタビューでは超特急のグッズの話や、15周年イヤーに向けて語ってもらった。

俳優・文化人・お笑い芸人など各ジャンルで活躍する“気になるあの人”の音楽との向き合い方を探る企画「いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング」では、TBS金曜ドラマ「DREAM STAGE」に出演中の、大人気若手俳優・岩瀬洋志が自身のフェイバリット・ソングを明かしてくれた。

また、MGが注目する若手アーティストをフィーチャーする新コーナー「Pick Up！」には、シンガーソングライターの汐れいらが登場する。

ラインナップ

＜表紙＆巻頭グラビア＞

B&ZAI グループ初表紙！

結成1周年＆初ライブツアーSPロングインタビュー

＋MY楽器紹介／オリジナル曲 セルフライナーノーツ／フェイバリットソング

＜SPグラビア＆インタビュー＞

sumika

FANTASTICS 世界＆瀬口黎弥＆木村慧人＆中島颯太

日向坂46 金村美玖＆上村ひなの

HANA NAOKO＆MOMOKA

BUDDiiS FUMINORI＆KEVIN＆MORRIE＆SEIYA＆SHOW＆TAKUYA＆FUMIYA

＜ライブリポート＞

「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」

Snow Man 東京ドームライブ

＜連載＞

WEST. 神山智洋

超特急 タカシ＆シューヤ

＜いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング＞

岩瀬洋志

＜Pick Up！＞

汐れいら

MGレビュー

【紙版 商品情報】

「週刊TVガイド関東版2026年3月19日号増刊 MG（NO.31）」

●発売日：2026年2月3日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます

●判型： B4変型（330×238）

●定価：1,400円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店・ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281703517/b/2810106/＞ほか）にてご購入いただけます。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド関東版2026年3月19日号増刊 MG（NO.31）」

●配信日：2026年2月4日（水）以降順次配信開始予定

●価格：1,400円

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■公式X:@mg_tns＜https://x.com/mg_tns＞

■公式Instagram:@mg_mg_tns＜https://instagram.com/mg_mg_tns/＞

■公式Spotify:MG_magazine