【得得】2/3(火)午後8時～得得公式Xで「バレンタインキャンペーン」を開催！

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：坪山憲司）が運営する「得得（とくとく）」は、2026年2月3日（火）～2月15日（日）の期間、得得公式Xにて「得得500円引きデジタルクーポン」が抽選で100名様にその場で当たる「バレンタインキャンペーン」を実施いたします。

キャンペーンへの参加方法は、得得公式Xをフォローし、対象のキャンペーンポストをリポストするだけ。抽選結果はその場ですぐに分かります。

当選された方には、店内飲食・テイクアウトのどちらでも利用可能な「得得500円引きデジタルクーポン」をプレゼントいたします。うどん3玉分のボリュームとともに、たっぷりの“得得の気持ち”をお届けします♪バレンタインシーズンのおすすめメニューは、得得の人気商品「ジャワ風カレーうどん」。（チョコレートと色が似ている、という理由も…♪）

得得のカレーうどんは、麺にしっかり絡む濃厚な「ジャワ風」と、かつおだしの香りが引き立つ「だし割り」の2種類からお選びいただけます。

また、得得ではうどん3玉まで同一価格。1玉（麺250g）、1.5玉（麺375g）、2玉（麺500g）、3玉（麺750g）から、お好みの量をお選びいただけます。寒い季節にぴったりの一杯で、心も体も温まってください。

キャンペーン概要

【期間】

2026年2月3日(火)午後8時～2月15日(日)

【キャンペーン応募方法】

(1)得得公式Xをフォロー（@tokutoku_oic）

(2)該当キャンペーン投稿をリポスト

(3)投稿内のキャンペーンURLからXアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。

【景品】

「得得500円引きデジタルクーポン 」を抽選で100名様にプレゼント。

※得得各店舗でご利用いただけます。

※税込1,000円以上のご注文でご利用いただけます。

※クーポン1枚でご飲食、お持ち帰り商品のお会計より500円引きいたします。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

得得うどんのこだわり

応募規約 :https://kazokutei.co.jp/TopicsWp/wp-content/uploads/2026/01/20260203tktk_x_oubokiyaku.pdfキャンペーンの応募はこちらから :https://x.com/tokutoku_oic2/3 午後8時より受付開始

１．自社工場にて練り上げたうどん生地を手打ちうどんの製法を再現し、コシのあるうどんに！！

得得うどん独特のもちもちとコシのあるうどんに仕上げ、茹でたてにこだわります。

２．毎日こまめにとる「関西だし」

原料にこだわり、北海道産の昆布、国産のかつお・うるめ・さばを独自の配合で炊き上げた風味豊かなだし。

３．うどん３玉同一価格！！※一部商品除く

お腹の空き具合にあわせて１玉・1.5玉・２玉・３玉とボリュームが選べる得得うどん。

選べるボリューム「うどん３玉まで同一価格」名物ジャワ風カレー■ジャワ風カレーうどん 税込930円

厳選されたスパイスにマンゴーチャツネが決め手。カレーの味わいをダイレクトに楽しめます。

ジャワ風カレーうどん■だし割りカレーうどん 税込930円

ジャワ風カレーと自慢のかつおだしの絶妙な配合により、うどんにマッチしたコク深い味わい。

得得公式アプリでお得に！

だし割りカレーうどん

お得な特典がもりだくださん！

お得１ 今日から使えるダウンロード特典 海老天１尾クーポン プレゼント！

お得２ 来店ごとに得得スタンプと同時にSRSグループスタンプがもらえる！

お得３ 今日から使えるお得なクーポン特典！

お得４ 得得の最新情報をご確認いただけます。

得得ブランドについて

得得公式アプリのダウンロードはこちらから :https://kazokutei.co.jp/cp/2309tokutokuapplicationcp/得得公式アプリでお得に！

得得はもちもちとコシのある自社製のうどんを3玉まで同一価格で増量できる商品をご提供しています。毎日お店で引く旨みたっぷりの「関西だし」、食べ応えのある具材がトッピングされ、うどん鉢一つで味わえます。手早く食べられてお得、おなかいっぱいでお得な、がんばる元気をもらえるうどん店です。

「得得」公式ホームページ https://kazokutei.co.jp/tokutoku1/

「得得」公式X https://x.com/tokutoku_oic

「得得」公式Instagram https://www.instagram.com/tokutoku_oic/

「得得」公式TikTok https://www.tiktok.com/@tokutoku_oic

SRSグループについて

得得泉佐野市場西店

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/