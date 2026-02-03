体を元気にする「麹の力」を、もっと身近に

広川町商工会

麹マイスターの資格を持つ麹を使った料理研究家として活動する 吉村里奈（八女郡広川町／筑紫野市を拠点に活動） は、日々の食事に手軽に取り入れられる 「麹スパイス」3種 を新たに開発しました。本商品は、「体を内側から元気にする麹の力を、もっと多くの人に届けたい」という想いから生まれた、調味料感覚で使える新しい発酵食品です。

(左)麹スパイス(ノーマル) (中)ガーリック麹スパイス (右）塩コショウ麹スパイス

■ 毎日の料理で“続けられる”ことを大切に

麹は、腸内環境を整え、体の巡りを助ける発酵食品として注目されていますが、「使い方が難しそう」「特別な料理でしか使えない」という声も少なくありません。そこで、これまでの麹教室や発酵料理の経験を通して、“頑張らなくても続けられること”こそが健康への近道だと実感してきました。

今回開発した麹スパイスは、

・ いつもの料理に振りかけるだけ

・ 下味や仕上げに使うだけ

・ 家族みんなで同じものを食べられる

そんな「日常に寄り添う使いやすさ」にこだわっています。

普段のお料理に…料理研究家としての経験と想いを詰め込んだ3種の麹スパイス

麹スパイスは、素材の持ち味を活かしながら、麹のうま味・コク・発酵の力を引き出すよう設計されています。「体にいいから」ではなく、“おいしいから自然と続く”ことを何より大切にしました。

忙しい日々の中でも、無理なく、楽しく、体をいたわる食事を取り入れてほしい--

そんな想いが、この3種のスパイスに込められています。

■ 開発者・吉村のコメント

「麹は特別なものではなく、毎日のごはんを少しだけ底上げしてくれる存在です。

この麹スパイスが、料理を楽しみながら体を整えるきっかけになれば嬉しいです。」

身体にやさしい麹料理麹を使った料理教室

■ 今後の展開について

今後は、麹スパイスを通じて、発酵食の楽しさや、体を大切にする食習慣を広める活動をさらに広げていく予定です。SNSや教室、イベントなどを通して、麹のある暮らしを提案してまいります。

■ メディアの皆さまへ

本商品は、「麹の力で体を元気にしたい」「発酵食をもっと身近にしたい」という一人の料理研究家の想いから生まれました。小さな取り組みではありますが、日々の食卓を支える新しい発酵食品のかたちとして、ぜひ本商品および開発背景のストーリーを、取材・ご紹介いただけましたら幸いです。

■ 吉村里奈（麹料理研究家）

Instagram：https://www.instagram.com/yoshiyoshi_kouji/

商品紹介投稿：https://www.instagram.com/p/DRzTHlGjySh/