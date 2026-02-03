K-インナービューティーブランド「Foodology(フードオロジー)」は、日本国内における主要流通チャネルでの展開拡大を受け、2026年に向けて日本市場での事業拡大を本格化いたします。





コレオロジーカットゼリー





近年、日本では健康維持や予防意識の高まりを背景に、ウェルネス市場が継続的な成長を遂げております。グローバル市場調査機関IMARC Groupの調査によると、日本のヘルス・ウェルネス市場規模は2024年に約2,072億米ドルに達しており、今後も年平均3％以上の安定した成長が見込まれております。スキンケアを中心としたK-ビューティーに加え、「食べる美容」をコンセプトとしたインナービューティー分野への関心も年々高まっております。





Foodologyは、体内バランスの回復を通じて健康的な美しさを提案するK-インナービューティーブランドとして、こうした日本市場のニーズを見据え、2021年に日本へ進出いたしました。以来、日本の消費者ニーズに合わせた製品ポートフォリオの構築、流通チャネルの拡大、ブランドコミュニケーションの強化を推進し、年平均約2.5倍の成長を継続しております。2025年には、日本ローンチ初期と比較して約6倍以上の成長を達成いたしました。





同ブランドの成長を牽引している主力製品が「コレオロジーカットゼリー」でございます。本製品は、2025年第4四半期のQoo10メガ割セール期間中、食品サプリメント部門において継続的に売上1位を記録し、日本のオンライン市場における高い競争力を示しました。





食後血糖値の上昇抑制や排便活動の改善をサポートする機能性に加え、ザクロ濃縮液を使用した飲みやすい味わい、携帯に便利なスティックタイプの手軽さが評価され、日本の消費者の間で「ダイエットゼリー」として幅広い支持を集めております。





現在、「コレオロジーカットゼリー」は、LOFT(ロフト)135店舗をはじめ、ドン・キホーテ、＠cosme、PLAZA、ウエルシアなど、日本国内の主要流通チャネルへと販路を拡大しております。オフラインとオンラインの両面から接点を強化することで、さらなるブランド認知の向上と販売拡大を図っております。





Foodologyは、「日本のウェルネス市場の成長を背景に、インナービューティーを日常的な消費カテゴリーとして定着させていきたい」としており、「今後も日本の消費者のライフスタイルに寄り添った製品開発とブランド体験の提供を継続してまいります」とコメントしております。





今後もFoodologyは、日本市場における持続的な成長を目指し、革新的なインナービューティー製品を通じて、より多くの方々の健康的で美しい毎日をサポートしてまいります。









■会社概要

会社名：Adapt

代表者：Jeongha Park

所在地：3F, Samseong-ro 534, Gangnam-gu, Seoul, Korea