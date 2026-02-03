自販機事業を展開する株式会社アイナス(本社：兵庫県洲本市／代表取締役：大内 晋)は、紙屋町シャレオおよび福山駅前交番跡地で稼働中のガチャ自販機「ガチャCAN」にて、新商品「JR西日本 駅看板アクリルキーホルダー 広島版」を2026年2月6日(金)より販売開始いたします。





山陽線R：駅看板アクリルキーホルダー





昨年末、JR西日本の神戸駅・塚口駅にて発売開始した「駅看板アクリルキーホルダー 兵庫版」が予想を上回る反響があり、多くのお客様にお楽しみいただいております。その人気を受け、今回は広島エリアに新たなラインナップを投入いたします。

今回発売する商品は、JR西日本・広島エリアの駅看板をモチーフにしたデザインのアクリルキーホルダー(ランダム1種)とステッカー(ランダム1種)のセットです。旅行の記念や地元ならではのお土産としても手に取りやすい、コレクション性の高い限定アイテムとなっています。

両設置場所のガチャCAN自販機は、無人で手軽に購入できるカプセルトイスタイルが特徴で、気軽に立ち寄れるスポットとして幅広いお客様からご利用いただいております。





※JR西日本商品化許諾済

※販売開始時間は、自販機の準備が完了次第となります。









■商品ラインナップ(全26種類)

●駅看板アクリルキーホルダー

サイズ：W89mm×H27mm





＜自販機BASE 紙屋町シャレオ ラインナップ＞(全23種類)

山陽線R：広島、新白島、西広島、五日市、宮島口

山陽線G：広島、天神川、海田市、西条、三原

可部線 ：広島、横川、大町、可部、あき亀山

呉線 ：広島、矢野、かるが浜、呉、広

芸備線 ：広島、矢賀、戸坂





＜自販機BASE 福山駅前交番跡地ラインナップ＞(全3種類)

山陽線W：福山

山陽線X：尾道

福塩線 ：福山





●ステッカー





必ず1枚入っているステッカーの種類





■販売開始日時

ガチャCAN「JR西日本 駅看板アクリルキーホルダー(ステッカーつき)セット」(広島版)は2026年2月6日(金)より正式に販売を開始いたします。また販売開始時間においては、自販機の準備ができ次第となります。









■販売価格

1,000円(税込)









■設置場所情報

●自販機BASE 紙屋町シャレオ

郵便番号： 〒730-0011

所在地 ： 広島県広島市中区大手町一丁目地下街408号

営業時間： 6:00～0:00





自販機BASE 紙屋町シャレオ





●自販機BASE 福山駅前交番跡地

郵便番号： 〒720-0062

所在地 ： 広島県福山市伏見町71番地

営業時間： 24時間





自販機BASE 福山駅前交番跡地





▼ガチャCAN WEBサイトのご案内

ガチャCANや商品、サービスの詳細は、下記WEBサイトをご覧ください。

https://gacha-can.com/









■展示会「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」出展のご案内

運営体制の刷新および沖縄進出後、初の取り組みとして、東京ビッグサイトで開催される国内最大級の展示会に出展いたします。会場では「ガチャCAN」の実機を展示し、自販機を活用した新たなビジネスモデルをご提案いたします。

会期 ： 2026年2月17日(火)～20日(金)

時間 ： 10:00～17:00(最終日は16:30まで)

会場 ： 東京ビッグサイト(有明・東京国際展示場)

ブース番号： E5-E06

展示内容 ： オリジナル自販機「ガチャCAN」の実機展示、導入事例紹介









■会社概要

商号 ： 株式会社アイナス

代表者 ： 代表取締役 大内 晋

所在地 ： 〒656-0003 兵庫県洲本市中川原町三木田729-4

設立 ： 1991年7月

事業内容： 厨房機器、空調機器、自販機販売レンタル、缶詰事業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://ainas.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ガチャCAN お客様相談窓口

TEL ： 0799-28-1112

お問い合わせフォーム： https://gacha-can.com/contact/