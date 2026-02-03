祝10周年「うさぎしんぼる展」が過去最大規模で名古屋開催決定！2月28日(土)～ 新作＆限定グッズの展開や3月3日“うさぎの日”限定イベントなど見どころ満載
株式会社BACON(べーこん)は、TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA(名古屋市中区)にて、見ているだけで可愛いうさぎの写真やグッズを集めた合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 春 2026」を2026年2月28日(土)～3月29日(日)の期間で開催いたします。10周年を迎える本展は、過去最大規模の展示と豪華クリエイター陣が集結し、うさぎの魅力を五感で味わえる特別なシーズンとなります。作品鑑賞はもちろん、限定グッズやプレゼント企画など、訪れるたびに新しい発見が待っています。“うさぎ愛”あふれる会場で、心温まるひとときをお過ごしください。
展示作品：mumitan
「うさぎしんぼる展 春 2026」 特設サイト
https://tgs.jp.net/event/usagisymbol_2026/
■『うさぎしんぼる展』10周年！新作＆限定グッズ満載の必見イベント！！
SNSで作品を発表するうさぎクリエイターたちが一堂に集結する“うさぎの祭典”を今年も開催いたします。10周年を迎える本展では、300点以上の作品を一挙に展示。SNSで目にした人気作から未公開の新作まで、多彩なラインナップが揃います。2026年初開催となる今回は、Instagramフォロワー数5.7万を誇る「ランとコナンとシェリー(@mofumofuusako)」や「Sunny(@sunny_place0708)」に加え、「VeryBerry(@berryjyo007)」、さらに緻密に作り込まれた羊毛作品で話題の「*mofu mofu usagi*(@coco_mirumiru)」が活動16周年を記念して、特設スペースにてイベント限定の新作絵本や10周年記念グッズを発表予定です。
気になるグッズでは、各会場で刺繍グッズが人気の「Shijimi Factory(@shijimifactory_embroidery)」が新作デザインを限定販売。さらに、動物モチーフのアクセサリーで人気の「うさぎ印(@waka_8_)」や、ハンドメイドはんこ作家として人気の「m＊stamp(@m.stamp_miya)」が3年ぶりに登場します。
加えて、新規クリエイター陣も充実。うさぎのイラストグッズが話題の「あかねこにごう(@aknkkko)」をはじめ、初参戦2組を含む全56組が個性あふれる作品で会場を盛り上げます。
■過去の人気作家も集結！ここでしか出会えない特別なうさぎグッズが大集合！
『うさぎしんぼる展』10周年を記念し、会場には特設スペースが登場。リクエストの多かった過去出展クリエイターや、完売必至のレギュラーメンバーも参加します。一点一点心を込めて制作された、ここでしか手に入らない特別なグッズがずらり。うさぎ好きクリエイターの想いが詰まったアイテムを、ぜひこの機会にお楽しみください。
●「*mofu mofu usagi*」(Instagram：@coco_mirumiru)
10周年記念イラストを使用したメッセージカードやアクリルキーホルダーなど、「うさぎしんぼる展」限定グッズを販売予定。
●「VeryBerry」(X：@berryjyo007)
10周年限定モデルのトートバッグが登場。
●「Shijimi Factory」(Instagram：@shijimifactory_embroidery)
手刺繍ならではの新作アイテムを展開予定。
●「アップルココ」(Instagram：@_applecoco)
ハンドメイドのブローチやピアスなど、新作グッズを多数販売。
参加アーティスト： https://www.atpress.ne.jp/releases/571086/att_571086_1.pdf
■会場でしか出会えない！百福堂の特別限定グッズもお見逃しなく！
会場内の特設ブースでは、「百福堂(Instagram：@momofukudou)」とのコラボによる10周年記念グッズを展開。本展のために制作された多彩な“もっちー”作品に加え、3月3日(火)限定で、会場にて3,000円以上ご購入の方を対象とした「限定もっちー」の抽選プレゼントも実施予定です。ここでしか手に入らない貴重なグッズをお見逃しなく。
(抽選に関する詳細は、決定次第公式SNSにてお知らせいたします)
■10周年記念！！人気イラストレーター“*mofu mofu usagi*”限定グッズ販売も！
会場内には、羊毛作品で人気の「*mofu mofu usagi*(@coco_mirumiru)」とコラボした特設ブースが登場。本展のために描き下ろされた特別イラストのグッズに加え、メッセージカードやアクリルキーホルダーなど、ファン垂涎の新作アイテムを多数販売します。ここでしか手に入らない限定アイテムの数々は、コレクター必見。作品とグッズの両方を通して「*mofu mofu usagi*」の世界観を存分に楽しめる贅沢な空間です。
■3月3日は“うさぎの日”特別開館＆来場者特典を実施！
3月3日は、長い耳＝「みみ(3・3)」に由来する“うさぎの日”として知られています。当日は特別開館日として、過去イベントで好評を博したオリジナルアーカイブグッズを来場者特典としてプレゼントします。希少性の高いグッズを手にできる一日限りの企画で、特典は無くなり次第終了となります。展示とあわせて楽しめる“うさぎの日”限定の内容は、ファンはもちろん、初めての方にもおすすめです。ぜひこの機会に愛らしいうさぎの世界に触れてみてください。
■VeryBerryのポストカード＆*mofu mofu usagi*の限定ステッカーをプレゼント！
会場内は全て撮影OK！SNS投稿で、1日10組限定の「*mofu mofu usagi*」ステッカー、さらに先着2,000名には「VeryBerry」のイラストポストカードをプレゼント！
【応募方法】
会場の様子を撮影し、#うさぎしんぼる展 のハッシュタグを付けてInstagramまたはXに投稿し、受付で画面提示。※公式SNSフォロー必須／無くなり次第終了
■ココでしか買うことのできない、名古屋会場限定 新作グッズが登場！！
＜*mofu mofu usagi*＞
うさぎしんぼる展10周年記念限定イラストグッズ
・メッセージカード 198円
・アクリルキーホルダー 990円
・サテンフリル巾着 1,650円
・ぽふぽふしっぽのうさんぽうさぎさんチャーム 8,360円
・ショコラうさぎさんポーチ 2,860円
・もふもふうさぎさんのポチ袋(5枚セット) 440円
・Sweetieうさぎさんミニポーチ 1,210円
＜Shijimi Factory＞
・刺繍スウェット／パーカー 6,000円～
＜百福堂＞
・うちの子もっちー 3,300円
・おでかけもっちー 3,500円
・さくらもちもっちー 3,400円
＜うさぎようちえん＞
・花びらハムハムうさぎ 4,500円
＜moai＞
・バースデーケーキ3種類 2,000円
・風船うさぎ 2,600円
＜Musee des Reves Mimi＞
・ベルステッカー(長方形) 500円
・ラベルステッカー(正方形) 450円
・Mimi&Royマグネットステッカー 540円
・お風呂用マグネットステッカー 1,000円
・フレークシール10枚入り 800円
・ポストカード各種 200円
・メッセージカード10枚入り 600円
・水彩・クレヨン原画 4,000～5,000円
＜やまだまりこ＞
・花冠のお顔ブローチ 4,950円
＜こころろ＞
・被って飾ってうさぎの兜 3,000円
・ラビットミモザ 500円
・うさぎの花冠 ミモザ 1,800円
・アロマブローチ 600円
・背中でとめハーネス 4,000円
・袴ハーネス 3,900円
・着物ハーネス 3,900円
＜うさぎ印＞
・うさメモスタンド 2,200円
＜m＊stamp＞
・TO DO LISTはんこ 2,420円
・シャボン玉吹き出し枠はんこ 770円
＜ふくるみたらし＞
・ふくるみ花冠 2,420円
＜アップルココ＞
・いちごのブローチ 3,960円
・うさぎピアス 2,750円
＜LITTLE KITCHEN＞
・がま口パース 4,300円
・子うさぎのポーチ 4,400円
・スマホポシェット(無地) 4,000円
＜ウサギノシモベ＞
・ステッカー 550円
・キーホルダー 1,100円
＜サウナウサ＞
・サウナウサステッカー 300円
・5周年ホログラムステッカー 300円
・サウナウサのタオル 500円
・ラバーキーホルダー 1,000円
・湯上り牛乳アクリルキーホルダー 1,000円
・アクリルロッカータグ 1,200円
・サウナウサアクリルキーホルダー 1,500円
・温感いい湯マグカップ 1,800円
＜ぴょんぴょんうさぎ＞
・シュシュネックレス 1,100円
＜omekashi moHa＞
・もふえり 1,600円
・うさもふリース 2,500円
＜Lapin Roi＞
・いちごのポンチョ 2,500円
＜雨＞
・ランダムカード 100円
・ハンカチ 800円
・クッション(中) 9,000円
＜sachimegu＞
・ポーチェット 6,600円
・コロコロがま口 3,300円
・ミニがま口 1,980円
※上記はオリジナルグッズの一例です。全て税込表記。
【企画展概要】
企画展名： うさぎの合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 春 2026」
開催日時： 2026年2月28日(土)～3月29日(日)
営業時間： 11:00～17:00
休館日 ： 毎週月～木曜日(3月3日(火)うさぎの日は開館)
会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12
入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料
出展者 ： 56組
主催 ： 株式会社BACON
URL ： https://tgs.jp.net/event/usagisymbol_2026/
■株式会社BACONとは
国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。
URL： https://bacon.in.net
■TODAYS GALLERY STUDIO.とは
2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。
URL： https://tgs.jp.net