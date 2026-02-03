株式会社BACON(べーこん)は、TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA(名古屋市中区)にて、見ているだけで可愛いうさぎの写真やグッズを集めた合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 春 2026」を2026年2月28日(土)～3月29日(日)の期間で開催いたします。10周年を迎える本展は、過去最大規模の展示と豪華クリエイター陣が集結し、うさぎの魅力を五感で味わえる特別なシーズンとなります。作品鑑賞はもちろん、限定グッズやプレゼント企画など、訪れるたびに新しい発見が待っています。“うさぎ愛”あふれる会場で、心温まるひとときをお過ごしください。





展示作品：mumitan





「うさぎしんぼる展 春 2026」 特設サイト

https://tgs.jp.net/event/usagisymbol_2026/









■『うさぎしんぼる展』10周年！新作＆限定グッズ満載の必見イベント！！

SNSで作品を発表するうさぎクリエイターたちが一堂に集結する“うさぎの祭典”を今年も開催いたします。10周年を迎える本展では、300点以上の作品を一挙に展示。SNSで目にした人気作から未公開の新作まで、多彩なラインナップが揃います。2026年初開催となる今回は、Instagramフォロワー数5.7万を誇る「ランとコナンとシェリー(@mofumofuusako)」や「Sunny(@sunny_place0708)」に加え、「VeryBerry(@berryjyo007)」、さらに緻密に作り込まれた羊毛作品で話題の「*mofu mofu usagi*(@coco_mirumiru)」が活動16周年を記念して、特設スペースにてイベント限定の新作絵本や10周年記念グッズを発表予定です。





気になるグッズでは、各会場で刺繍グッズが人気の「Shijimi Factory(@shijimifactory_embroidery)」が新作デザインを限定販売。さらに、動物モチーフのアクセサリーで人気の「うさぎ印(@waka_8_)」や、ハンドメイドはんこ作家として人気の「m＊stamp(@m.stamp_miya)」が3年ぶりに登場します。

加えて、新規クリエイター陣も充実。うさぎのイラストグッズが話題の「あかねこにごう(@aknkkko)」をはじめ、初参戦2組を含む全56組が個性あふれる作品で会場を盛り上げます。









■過去の人気作家も集結！ここでしか出会えない特別なうさぎグッズが大集合！

『うさぎしんぼる展』10周年を記念し、会場には特設スペースが登場。リクエストの多かった過去出展クリエイターや、完売必至のレギュラーメンバーも参加します。一点一点心を込めて制作された、ここでしか手に入らない特別なグッズがずらり。うさぎ好きクリエイターの想いが詰まったアイテムを、ぜひこの機会にお楽しみください。





●「*mofu mofu usagi*」(Instagram：@coco_mirumiru)

10周年記念イラストを使用したメッセージカードやアクリルキーホルダーなど、「うさぎしんぼる展」限定グッズを販売予定。





●「VeryBerry」(X：@berryjyo007)

10周年限定モデルのトートバッグが登場。





●「Shijimi Factory」(Instagram：@shijimifactory_embroidery)

手刺繍ならではの新作アイテムを展開予定。





●「アップルココ」(Instagram：@_applecoco)

ハンドメイドのブローチやピアスなど、新作グッズを多数販売。





参加アーティスト： https://www.atpress.ne.jp/releases/571086/att_571086_1.pdf









■会場でしか出会えない！百福堂の特別限定グッズもお見逃しなく！

会場内の特設ブースでは、「百福堂(Instagram：@momofukudou)」とのコラボによる10周年記念グッズを展開。本展のために制作された多彩な“もっちー”作品に加え、3月3日(火)限定で、会場にて3,000円以上ご購入の方を対象とした「限定もっちー」の抽選プレゼントも実施予定です。ここでしか手に入らない貴重なグッズをお見逃しなく。

(抽選に関する詳細は、決定次第公式SNSにてお知らせいたします)









■10周年記念！！人気イラストレーター“*mofu mofu usagi*”限定グッズ販売も！

会場内には、羊毛作品で人気の「*mofu mofu usagi*(@coco_mirumiru)」とコラボした特設ブースが登場。本展のために描き下ろされた特別イラストのグッズに加え、メッセージカードやアクリルキーホルダーなど、ファン垂涎の新作アイテムを多数販売します。ここでしか手に入らない限定アイテムの数々は、コレクター必見。作品とグッズの両方を通して「*mofu mofu usagi*」の世界観を存分に楽しめる贅沢な空間です。









■3月3日は“うさぎの日”特別開館＆来場者特典を実施！

3月3日は、長い耳＝「みみ(3・3)」に由来する“うさぎの日”として知られています。当日は特別開館日として、過去イベントで好評を博したオリジナルアーカイブグッズを来場者特典としてプレゼントします。希少性の高いグッズを手にできる一日限りの企画で、特典は無くなり次第終了となります。展示とあわせて楽しめる“うさぎの日”限定の内容は、ファンはもちろん、初めての方にもおすすめです。ぜひこの機会に愛らしいうさぎの世界に触れてみてください。









■VeryBerryのポストカード＆*mofu mofu usagi*の限定ステッカーをプレゼント！

会場内は全て撮影OK！SNS投稿で、1日10組限定の「*mofu mofu usagi*」ステッカー、さらに先着2,000名には「VeryBerry」のイラストポストカードをプレゼント！

【応募方法】

会場の様子を撮影し、#うさぎしんぼる展 のハッシュタグを付けてInstagramまたはXに投稿し、受付で画面提示。※公式SNSフォロー必須／無くなり次第終了









■ココでしか買うことのできない、名古屋会場限定 新作グッズが登場！！

＜*mofu mofu usagi*＞

うさぎしんぼる展10周年記念限定イラストグッズ

・メッセージカード 198円

・アクリルキーホルダー 990円

・サテンフリル巾着 1,650円

・ぽふぽふしっぽのうさんぽうさぎさんチャーム 8,360円

・ショコラうさぎさんポーチ 2,860円

・もふもふうさぎさんのポチ袋(5枚セット) 440円

・Sweetieうさぎさんミニポーチ 1,210円





＜Shijimi Factory＞

・刺繍スウェット／パーカー 6,000円～





＜百福堂＞

・うちの子もっちー 3,300円

・おでかけもっちー 3,500円

・さくらもちもっちー 3,400円





＜うさぎようちえん＞

・花びらハムハムうさぎ 4,500円





＜moai＞

・バースデーケーキ3種類 2,000円

・風船うさぎ 2,600円





＜Musee des Reves Mimi＞

・ベルステッカー(長方形) 500円

・ラベルステッカー(正方形) 450円

・Mimi&Royマグネットステッカー 540円

・お風呂用マグネットステッカー 1,000円

・フレークシール10枚入り 800円

・ポストカード各種 200円

・メッセージカード10枚入り 600円

・水彩・クレヨン原画 4,000～5,000円





＜やまだまりこ＞

・花冠のお顔ブローチ 4,950円





＜こころろ＞

・被って飾ってうさぎの兜 3,000円

・ラビットミモザ 500円

・うさぎの花冠 ミモザ 1,800円

・アロマブローチ 600円

・背中でとめハーネス 4,000円

・袴ハーネス 3,900円

・着物ハーネス 3,900円





＜うさぎ印＞

・うさメモスタンド 2,200円





＜m＊stamp＞

・TO DO LISTはんこ 2,420円

・シャボン玉吹き出し枠はんこ 770円





＜ふくるみたらし＞

・ふくるみ花冠 2,420円





＜アップルココ＞

・いちごのブローチ 3,960円

・うさぎピアス 2,750円





＜LITTLE KITCHEN＞

・がま口パース 4,300円

・子うさぎのポーチ 4,400円

・スマホポシェット(無地) 4,000円





＜ウサギノシモベ＞

・ステッカー 550円

・キーホルダー 1,100円





＜サウナウサ＞

・サウナウサステッカー 300円

・5周年ホログラムステッカー 300円

・サウナウサのタオル 500円

・ラバーキーホルダー 1,000円

・湯上り牛乳アクリルキーホルダー 1,000円

・アクリルロッカータグ 1,200円

・サウナウサアクリルキーホルダー 1,500円

・温感いい湯マグカップ 1,800円





＜ぴょんぴょんうさぎ＞

・シュシュネックレス 1,100円





＜omekashi moHa＞

・もふえり 1,600円

・うさもふリース 2,500円





＜Lapin Roi＞

・いちごのポンチョ 2,500円





＜雨＞

・ランダムカード 100円

・ハンカチ 800円

・クッション(中) 9,000円





＜sachimegu＞

・ポーチェット 6,600円

・コロコロがま口 3,300円

・ミニがま口 1,980円





※上記はオリジナルグッズの一例です。全て税込表記。









【企画展概要】

企画展名： うさぎの合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 春 2026」

開催日時： 2026年2月28日(土)～3月29日(日)

営業時間： 11:00～17:00

休館日 ： 毎週月～木曜日(3月3日(火)うさぎの日は開館)

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 56組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/usagisymbol_2026/









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net