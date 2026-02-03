会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)」は、「鶯宿温泉の宿 赤い風車」（所在地：〒020-0574岩手県岩手郡雫石町鴬宿10-75-2）」を2026年1月30日付で取得いたしました。施設は本年夏～秋頃「ゆとりろ雫石」としてリニューアル開業予定。株式会社リロバケーションズ：https://relovacations.com/

株式会社リロバケーションズは、地方創生を使命とし全国でリゾートホテル・旅館を45か所以上展開しており、岩手県は今回が初出店となります。本施設は温泉とラドン岩盤浴が魅力の宿として多くの方に親しまれてきましたが、コロナ禍の影響により2025年8月末に営業を終了しました。本施設は当社のメインブランド「ゆとりろ」シリーズとして生まれ変わり、愛犬同伴でのご宿泊が可能な客室・エリアを一部設ける予定です。さらに、近隣観光施設とも連携し地域全体を盛り上げ、これまで以上に皆様に愛される施設を目指してまいります。

＜物件概要＞

物件名：鶯宿温泉の宿 赤い風車所在地：岩手県岩手郡雫石町鴬宿10-75-2敷地面積：9408.63㎡（2846.11坪）延床面積：4293.16㎡（1298.68坪）構造：鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建アクセス：東北新幹線「盛岡」駅より車で約30分、東北道「盛岡IC」より約25分客室：32室（現況）リニューアル開業時期：2026年夏～秋頃予定

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

