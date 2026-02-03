【特許出願中】株式会社Ocean、訪日旅行者の母国語で「ありがとう」を伝える新機能をリリース

株式会社Ocean【特許出願中】Oceanの、訪日ショッピングにおける“最後の体験”を変える新技術

株式会社Ocean（本社：東京都中央区、代表取締役：星野 遼、以下「Ocean」）は、当社が提供する加盟店向け免税アプリにおいて、訪日旅行者の母国語で「ありがとう」を音声で伝える新機能を正式に発表いたしました。

本機能は特許出願中（出願番号：特願2026-013920）であり、Oceanアプリを利用する加盟店において、免税申請完了後に免税購入された訪日旅行者の国籍を識別し、その方の母国語に合わせた音声メッセージを再生します。日本での買い物体験の締めくくりとなる「最後の一言」を、より感動的で印象に残るものにすることを目的としています。

また本機能では、AI技術を活用し、店舗スタッフが事前に自分の音声を録音することで、外国語の「ありがとう」を自身の声で訪日旅行者に伝えることも可能です。言語の壁を越え、店舗スタッフの気持ちをより自然な形で訪日旅行者に届ける、新しい接客体験を実現します。

1. 開発背景

慣れない海外で旅行をしているとき、自身の母国語で話しかけられるだけで、安心感や嬉しさを感じることがあります。また、海外からの訪日旅行者にとって、支払いや免税手続きが終わった後の体験は、その国や店舗に対する印象を大きく左右します。特に買い物の最後に交わされる一言は、旅の記憶として強く残る重要な瞬間です。

一方で、店舗スタッフの語学レベルや人手不足といった制約から、訪日旅行者一人ひとりに母国語で感謝を伝えることは、現場にとって大きな負担となっていました。「感謝の気持ちは伝えたいが、言葉の壁がある」という課題が、多くの店舗で共通して存在していました。

Oceanはこうした課題に着目し、AI技術を活用することで、誰でも・簡単に・訪日客の母国語で感謝を伝えられる仕組みとして、本機能を開発しました。

言語の壁をテクノロジーで取り除き、日本ならではの「おもてなし」を、より自然で無理のない形で訪日旅行者に届けることを目指しています。

2. 機能概要

本機能は、店舗スタッフが事前に設定することで、以下2種類の音声タイプから選択して利用することができます。

I：デフォルト音声

あらかじめ用意された音声を利用することで、特別な準備を行うことなく、すぐに利用可能です。

１.設定画面から「母国語で『ありがとう』」を選択

２.デフォルト音声の「試聴」を選択して各言語のデフォルト音声が試聴可能

３.英語・中国語・韓国語・フランス語・日本語など複数言語に対応

免税申請完了後、訪日旅行者の国籍に応じた言語の音声が自動で再生されます。II：カスタム音声

店舗スタッフ自身の声を活用し、より自分らしさを伝える接客体験を実現します。

１.設定画面の「母国語で『ありがとう』」を選択

２.「カスタム音声」の「録音」機能を選択

３.録音開始。「ご来店ありがとうございました。良い旅を！」を自分の声で話す

４.録音終了。録音した音声をAIが多言語に自動変換

５.試聴後、問題なければ使用可能（再録音も可能）

店舗やスタッフの個性を残しながら、世界中の観光客に母国語で感謝を伝えることができます。

3. 期待される効果

・免税手続きを、単なる事務作業から「印象に残る体験価値」へと転換

・訪日旅行全体における満足度向上に寄与

・店舗・ブランドに対するポジティブな認知・評価の形成

・スタッフの多言語対応に伴う業務負担の軽減

Oceanは、単なる機能提供にとどまらず、利用者の感情に寄り添った体験設計（UX）を重視し、インバウンド体験の質そのものを高めることを目指しています。

4. 今後の展開

今後は、

・利用シーンに応じた音声内容のさらなる最適化

・対応言語の拡充

・インバウンド体験全体を通じたコミュニケーション強化

を段階的に進めてまいります。

Oceanは、「日本での買い物体験そのものが、また訪れたくなる理由になる」仕組みづくりを通じて、訪日観光客の満足度向上と、日本の事業者の価値向上の双方に貢献してまいります。

5. 代表コメント

株式会社Ocean 代表取締役 星野遼

免税手続きや支払いが完了したその瞬間の、ほんの一言が、海外からのお客様の旅行体験を大きく左右すると、私たちは考えています。慣れない海外で、自分の母国語で「ありがとう」と声をかけられる体験は、想像以上に心に残るものです。私自身も海外を訪れた際、たとえ片言であっても日本語で「ありがとう」と言われると、自然と嬉しい気持ちになります。

本機能は、そうした海外旅行時の原体験を起点に、「日本らしいおもてなしを、無理なく、テクノロジーで実現できないか」という発想から生まれました。

インバウンド対応における最大の壁の一つは、言語です。言語対応の難しさから、本来は対応できるはずのインバウンド需要を取り込めず、機会損失が生じている店舗も少なくありません。私たちは、最新のテクノロジーを活用することで、言語を「課題」から「価値」に変え、店舗の新たな強みとして活用できる環境を提供していきます。

Oceanは今後も、免税という枠にとどまらず、人の記憶や感情に残る体験づくりを大切にしながら、海外のお客様に感動を届け、日本のファンを一人でも多く増やすことで、日本全体のインバウンド体験の質向上に貢献してまいります。

6. 会社概要

株式会社Oceanは、「訪日ショッピング体験を、もっと自由に」をミッションに、次世代の訪日タックスリファンド・ショッピングプラットフォームを構築し、日本の観光価値の向上に貢献する企業です。海外主要メディア・OTA・SNSとも提携し、日本の観光事業者に対して、免税・タックスリファンドサービスおよび訪日客送客サービスを提供しております。

会社名：株式会社Ocean (Ocean Inc.)

代表者：星野 遼

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座2-6-5 藤屋ビル5階

設立：2024年5月

資本金：1億3804万円（資本準備金含む）

URL：https://www.ocean.inc

免税承認送信事業者番号：1-0100-0124-5294-0140-0001

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社Ocean 広報担当

E-Mail：pr@ocean.inc