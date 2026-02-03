株式会社ローソン（本社：東京都品川区）が全国53店舗で展開する「MACHI café＋（マチカフェプラス）」では、2026年2月3日（火）より『マロンミルクティー』（税込380円）を発売します。100％生乳のミルクの甘味に栗のコクと香ばしさが加わった、とろけるようにまろやかなミルクティーです。寒い季節にぴったりのホットドリンクで、ホッと心がゆるむ、癒しのひとときをお楽しみください。

冬に人気が高まる、ミルクを使ったコクのあるホットドリンクと、香ばしい栗を合わせた新たなフレーバーティーが登場します。生乳100％のミルクの甘味やコクを活かしたマチカフェオリジナルのミルクティーに、まったりとしたマロンクリームを加えました。コクと香ばしさの相乗効果が生みだす、寒い季節にぴったりの、まろやかな味わいです。紅茶の香りと栗の風味が織りなす豊かなハーモニーをお楽しみください。

商品名 ：『マロンミルクティー』 価 格 ：380円（税込）発売日 ：2026年2月3日（火）発売店舗：ローソン MACHI café＋導入店舗商品特長：生乳100％のミルクを使用した王道のミルクティーに、マロンクリームを加えてコクと香ばしさをプラスしました。紅茶と栗がお互いの風味を引き立て合い、まさに幸せなマリアージュ！寒い季節にぴったりの、まろやかな味わいです。 ※ホットでのみのご提供となります。

MACHI café＋導入店舗は現在、続々と増加中！

一杯一杯手作りでスムージーやスペシャルドリンクを提供する「MACHI café＋」。直近では北海道を中心に、導入店舗が続々と増えています。今後の展開に期待ください。

【2026年1月・2月の新規導入店舗と導入日】 店名：ローソン北広島輪厚中央店 住所：北海道北広島市輪厚中央４‐１４‐１ 導入日：1月15日（木）店名：ローソン札幌里塚１条三丁目店 住所：北海道札幌市清田区里塚１条３‐１４‐１６ 導入日：1月29日（木）店名：ローソン札幌南郷十八丁目店 住所：北海道札幌市白石区南郷通１９南２‐８ 導入日：2月12日（木）予定

10杯飲むと1杯無料に！お得なスタンプカードをお店で配布中

マチカフェプラスのドリンクを１杯購入すると１枚シールがもらえ、10枚集めるとマチカフェプラスドリンク１杯と無料引換できる、スタンプカードをお店で配布中です。シールを集めて、ぜひお得にドリンクをお楽しみください！ ※本施策は、予告なく変更または終了する場合がございます。

「手作り」は、時代に逆行？いいえ、今の時代だからこそ！「MACHI café＋」について

ローソンは、店内厨房スペースを活用し、お客様の注文を受けてから一杯一杯手作りで提供する「MACHI café＋」を、2022年9月より展開しています。「MACHI café＋」における「一杯一杯、手作り」というサービスは、「もっとお客様と会話をしたい」という店舗のクルーさん（アルバイト・パート）の声から始まりました。このサービスを通じて、クルーさんとお客様とのコミュニケーションを活性化させ、「あなたに会いに来た」「あなたから買いたい」と感じていただけるような関係性を築くことを目指しています。サービス導入にあたっては、店舗で働くクルーさんの接客スキルや人財育成体制も重要な判断基準となります。社内認証制度として、クルーさんの知識やスキルに応じて「リーダークルー」、「ファンタジスタ」として認定しています。この認定制度は、スタッフの自己研鑽を促し、モチベーションの向上にもつながっています。ローソンには、毎日のように訪れるお客様も多いため、いつご来店いただいても新鮮な発見があるようにと心がけています。生のバナナを使用したスムージーやこだわりのコーヒーなど、定番商品とシーズナル商品を合わせて常時6～10種類をラインナップしています。

※ローソンでは、2012年から、コーヒーに関する知識や接客などのスキルが優秀なスタッフを認定し、接客や店舗業務の向上につなげる「ファンタジスタ制度」を設けています。現在では、「MACHI café」の他、「接客」「まちかど厨房」「ファーストフード」の4つの分野別で20,000人を超えるクルーさんが認定を受けています。