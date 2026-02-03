【開始10分で目標金額達成】服選びを、終わらせる。人生の余白を取り戻すマルチウェア「Ichii」、Makuakeにて目標金額30万円を達成
Ichii Makuakeページ サムネイル
アパレルブランド「Ichii（イチイ）」は、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて実施中のプロジェクトにおいて、目標金額である30万円を達成したことをお知らせいたします。
Ichii Cover写真
Ichiiは、「服選びを、終わらせる。」をコンセプトに、
寝る・働く・人に会うといった日常の複数シーンを1着で完結させる“マルチウェア”を提案するブランドです。
毎朝の服選びや、TPOごとの着替え。
そうした日常の小さな判断の積み重ねは、知らず知らずのうちに私たちの時間や気力を消耗させています。
Ichiiは、
「服を増やす」のではなく「選択を減らす」という視点から、
現代の生活に向き合う服づくりを目指してきました。
今回のプロジェクトでは、「新しい服」そのものではなく、
人生の余白を取り戻すための選択肢としての思想に、多くの共感の声が寄せられています。
Ichii Cover写真
プロジェクト開始後、想定を上回る反響をいただき、
公開初日に目標金額30万円を達成することができました。
Ichii Makuakeページ
詳細を見る :
https://www.makuake.com/project/ichii_wear/
ご支援・応援をいただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。
Ichiiは今後も、
単なる機能性や流行を追うのではなく、
時間・思考・生活を整えるための服として、誠実なものづくりを続けていきます。
なお、本プロジェクトは現在も継続中です。
より多くの方にIchiiの思想と体験を届けるべく、引き続き取り組んでまいります。
Ichii 黒 Mサイズ
Ichii 白 Mサイズ
Ichii 黒 Mサイズ
Ichii 白 Mサイズ
Ichii（イチイ）について
Ichiiは、「服選びを、終わらせる。」をコンセプトに、
時間と意思決定の負担を減らすためのマルチウェアを提案するブランドです。
日常の中で繰り返される小さな選択や判断が、
知らず知らずのうちに思考や余白を奪っている--
Ichiiは、そんな違和感から生まれました。
睡眠・仕事・外出といった複数のシーンを1着で横断できる設計と、
流行に左右されないミニマルな美しさ、
そして長く使い続けられる品質を大切にしています。
Ichiiは、服そのものではなく、
「選ばなくていい状態」や「整った時間」を届けることを目指し、
これからも静かに、誠実にものづくりを続けていきます。
選ばない、という新しい選択。
■ Ichiiプロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/ichii_wear/
■Ichii公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/ichii_wear/
Line：https://lin.ee/wTmbTzc