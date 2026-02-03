【滋賀・瀬田】火柱が上がる「燃えるすき焼き」が2/1提供開始。開始早々「価格設定ミス？」と話題のフルアテンドコース、発売記念で会員なら全員1,000円OFFの3,400円に。

株式会社総合近江牛商社

滋賀県内で食肉卸直営店を展開する株式会社総合近江牛商社は、『近江牛ホルモン畜産すだく 瀬田店』（滋賀県大津市）にて、2026年2月1日（日）より新メニュー「近江牛もつすきコース」の提供を開始いたしました。 提供開始を記念し、アプリ・LINE会員様（当日入会可）限定で、通常4,400円のコースを【1,000円OFF】の3,400円（税込）で提供する発売記念キャンペーンを実施中です。 卓上で豪快に火柱が上がる「フランベ演出」と、プロが全て焼く「フルアテンドサービス」付きで3,000円台という破格の設定に、開始直後から予約が殺到しています。

ご予約はコチラから :https://tabelog.com/shiga/A2501/A250101/25012985/

１. 会員なら「1,000円OFF」の衝撃

まずは一度、この味と演出を体験してほしい」という想いから、赤字覚悟のキャンペーンを断行。 公式アプリまたはLINE会員画面をご提示いただくだけで、お会計から即座に1,000円引きいたします。 フルアテンド（つきっきり調理）の高級サービスが付いて3,400円は、食肉卸直営店にしかできない"価格破壊"です。

※他のクーポンとの併用不可。ワンドリンク制

２. テーブル上が火の海！？「燃えるすき焼き」

「少々離れてお待ちください」の合図とともに、スタッフがお酒を投入して着火。 ボッ！！と高く上がる火柱は、動画映えの極み。すでに体験されたお客様からは「予想以上に燃えていて驚いた」「宴会が一気に盛り上がった」と興奮の声が寄せられています。

３. 卵はいらない。「焦がし醤油」の魔力

このすき焼きに、甘い割り下や卵は不要です。フランベによって瞬間的に「醤油が焦げる香ばしい匂い」が店内に充満。その香りを纏った、鮮度抜群のプリプリ近江牛ホルモンは、白米とお酒が瞬時に消える味です。

【キャンペーン・商品概要】

商品名： 【1日5組限定】炎の近江牛もつすき焼きコース（全8品）

価格：

通常価格：4,400円（税込）

会員特別価格：3,400円（税込） ←【1,000円OFF！】

※当日その場で会員登録（無料）すれば適用されます。

提供店舗： 近江牛ホルモン畜産すだく 瀬田店

提供開始日： 2026年2月1日（日）より絶賛提供中