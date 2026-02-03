【スリール×オーケーウェブ共催セミナー】両立不安は制度だけでは解消しない

株式会社オーケーウェブ

「世界中のありがとうの物語を蓄積し可視化する」をパーパスとし、法人・個人向けコミュニティサービスを展開する株式会社オーケーウェブ（本社所在地：東京都港区、代表取締役：杉浦 元、以下「オーケーウェブ」）は、女性活躍推進・ダイバーシティ推進を掲げ、企業の組織づくりを支援するスリール株式会社を共催企業として迎え、「両立不安は制度だけでは解消しない」をテーマにした無料オンラインセミナーを開催いたします。

無料オンラインセミナーに申し込む :https://info.okwave.jp/gratica/seminar/20260217/#entry両立不安はなぜ制度だけでは解消しないのか～多様な社員が活躍する組織に必要な「チームの関係性」という視点～

近年、企業における育児支援制度は着実に整備が進む一方で、「制度があっても不安が消えない」「両立しながらキャリアアップを目指すことに難しさを感じる」といった声も聞かれるようになっています。

2025年にスリール株式会社が発行した『両立不安白書2025』では、キャリア意欲の高い育児期社員ほど“両立不安”を強く感じており、その傾向が女性だけでなく男性にも広がっている実態が示されました。

制度を整えているにもかかわらず、なぜ現場の不安や関係性の課題は解消されにくいのか。本セミナーでは、「制度」だけに頼らず、「チームメンバーの関係性」という視点から、不安が生まれにくい組織づくりのヒントを探ります。

■こんな課題をお持ちの企業様におすすめです

■プログラム

■開催概要

■登壇者紹介

- 育児期社員向けの制度は整っているが、組織内で連携がうまくいっていないように感じる- 男性社員の育児参加・ケアラー支援をどう進めればよいかわからない- 育児期社員が「安心して活躍できる環境」をつくり、組織全体の労働生産性を上げたい[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7406/table/48_1_190d870300153598813782efa4de9607.jpg?v=202602031021 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/7406/table/48_2_69b36e02bbaeffb8c19b9ce451ef4f31.jpg?v=202602031021 ]スリール株式会社 堀江 敦子

堀江 敦子（ほりえ あつこ）

スリール株式会社 代表取締役

2010年の創業以来、女性活躍を起点としたサステナブル経営の実現に向け、企業・行政・大学など多方面で支援を行う。独自開発の体験型プログラムを中核に、人材教育・人材開発コンサルティング事業を展開。内閣府男女共同参画局の専門委員として第5次男女共同参画基本計画の策定にも関わるなど、政策と現場の双方から組織変革に取り組んでいる。

株式会社オーケーウェブ 杉浦 元

杉浦 元（すぎうら はじめ）

株式会社オーケーウェブ 代表取締役社長



早稲田大学理工学部在学中に起業後、ベンチャー投資やスタートアップの立ち上げ、成長企業での組織づくりに携わる。株式会社オーケーウェブでは経営企画担当取締役として、営業組織の立ち上げ、事業責任者などを歴任。その後、株式会社エリオスを設立し750人以上のキャリア支援と、社会課題解決に向き合うNPOやソーシャルベンチャーの組織変容に深く関わった後、2022年より株式会社オーケーウェブ代表取締役社長に就任。

セミナーに申し込む :https://info.okwave.jp/gratica/seminar/20260217/#entry

■『GRATICA』について

オンライン上のサンクスカードを用いて企業内の従業員同士がお互いに感謝の気持ちを伝え合うことで、社内コミュニケーションの活性化や従業員エンゲージメントの向上など、組織力強化に寄与するクラウドサービスです。

また、サンクスカードにはポイントを付与することができ、福利厚生の一貫としてもご利用いただけます。

ご用命はこちら(https://gratica.jp/)

■スリール株式会社について

デジタルサンクスカードサービス『GRATICA』

代表：堀江敦子

設立：2010年11月

所在地：〒113-0033

東京都文京区本郷3-40-10 三翔ビル本郷7F 小野田高砂法律事務所内 social hive HONGO

HP：https://sourire-heart.com

業務内容：企業向けコンサルティング・研修、ライフとキャリアのデザイン教育（ワーク＆ライフ・インターン運営）、個人向けセミナー開催など

■株式会社オーケーウェブについて

株式会社オーケーウェブ（証券コード：3808）は、「世界中のありがとうの物語を蓄積し可視化する」ことをパーパスに掲げ、お互いを助け合う（互助）プラットフォームの運営と、互助の絆や関係性を作るサービスを提供。Q&A形式のコミュニティサイト『OKWAVE(https://okwave.jp/)』の運営を軸に、ユーザー参加型のサポートコミュニティ『OKWAVE Plus(https://plus.okwave.jp/)』を企業や地方自治体向けに提供するほか、700社以上の導入実績のあるクラウドサンクスカード『GRATICA(https://gratica.jp/)』を展開しています。また、メディアサービスでは『OKWAVE media(https://media.okwave.jp/)』を中心に、強いドメインパワーを活かした記事制作・配信を展開し、企業や団体の広報・PR活動を支援しています。



代表者：代表取締役社長 杉浦 元

本社所在地：東京都港区新橋3丁目11-8 オーイズミ新橋第2ビル702

URL： https://www.okwave.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社オーケーウェブ

事業推進グループ

E-mail：gratica_biz@okwave.co.jp





当社は、今後も互い助け合いをベースとしたコミュニティのDX化を通じて、様々な社会課題の解決や地域の発展に寄与するサービスを提供してまいります。





