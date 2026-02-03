書籍『いちばんやさしいCX経営の教科書』Kindle版の配信を開始

株式会社mct

株式会社大伸社は、この度、書籍『いちばんやさしいCX経営の教科書 顧客体験を見直し“選ばれる会社”になる』（産業能率大学出版部）のKindle版をリリースいたしました。

株式会社大伸社は、CX（顧客体験）経営の実践書『いちばんやさしいCX経営の教科書 顧客体験を見直し"選ばれる会社"になる』を、産業能率大学出版部より10月2日に発売いたしました。発売から3ヶ月、ご講評により、この度Kindle版をリリースいたします。経営者のための実践的な教科書をいつでもどこでも、すぐにお読みいただけます。

本書は、CXを「一部門の施策」ではなく、経営や意思決定を支える"OS"として捉え直すことを目的に書いた一冊です。

紙の書籍としては、丸善丸の内本店ビジネス部門で2週連続1位を獲得しました。

電子版によりさらにCX経営の教科書が身近に

Kindle版の提供により、たとえば

- 「参考にしたい」と思った瞬間に、すぐ読み始められる- 日本語が苦手な方も、コピペして確認しながら読み進められる- 組織内での共有がしやすい

といった形で、学習・活用がしやすくなりました。

CXマネジメント（CXM）を機能させるためには、その前提となる「CX経営」という共通認識が欠かせません。

本書が、その出発点のひとつとして役立てば幸いです。

▶ Kindle版・紙版の詳細

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGH53ZPZ

▶ CX経営ポータル

https://mctinc.jp/cxm

書籍のご購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGH53ZPZ

会社概要

株式会社mctは、新鮮なインサイトで一緒にビジネスを変革する、デザインコンサルティングファームです。皆さんと伴走しながら、新鮮なインサイトとアイデアを導き出し、ビジネスの変革と持続的な成長をお手伝いしています。

株式会社mct ／ mct Inc.

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル1階・2階

〒542-0076 大阪府 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ17階

Contact: hello_mct@mctinc.jp

URL: https://mctinc.jp/