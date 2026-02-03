日本トランスオーシャン航空（JTA） 那覇-台北（桃園）線就航記念 JTA｜DHA MOBILE特別キャンペーンを実施！

株式会社 DHA Corporation

株式会社DHA Corporation（本社：東京都港区、代表取締役：蠟 嘉堂）の通信事業ブランドであるDHA MOBILEは、日本トランスオーシャン航空株式会社（JTA / 本社：沖縄県那覇市、社長：野口 望)）が本日2026年2月3日に就航した那覇＝台北（桃園）線の開設を記念し、初便搭乗者限定の無料インターネットサービスと、日本・海外向けSIMの公式サイト限定20％割引の2大キャンペーンを本日より開始いたしました。台湾と日本の旅行者により充実した旅行体験を提供します。

【キャンペーン内容】

1. 初便搭乗者限定無料インターネットサービス

本日、2026年2月3日に運航される初便にご搭乗のお客様全員に、以下をプレゼントいたします。



【JTA 那覇 → 桃園（NU301）】ご搭乗のお客様

１. DHA SIM 台湾用プリペイドSIMカード（5日間データ無制限プラン）

２. 台湾烏龍茶「炭紀」



【JTA 桃園 → 那覇（NU302）】ご搭乗のお客様

１. Nippon SIM 日本用プリペイドSIMカード（5日間データ無制限プラン）



本プレゼントにより、お客様は到着後すぐにインターネットをご利用いただけ、快適な旅のスタートをサポートいたします。また、各パッケージは本キャンペーンのために制作された特別デザイン仕様となっております。

JTA 那覇 → 桃園（NU301） DHA SIM 特別パッケージJTA 桃園 → 那覇（NU302） Nippon SIM 特別パッケージ

2. DHA MOBILE 公式サイト限定20％割引クーポン

本日より2026年2月28日まで、DHA MOBILE公式サイト（https://dhamobile.jp）にて対象商品をご購入の際、クーポンコード「jtadha20」を入力いただくと、対象商品が20％割引になります。

対象商品：

■Nippon SIM：日本国内用プリペイドSIMカード / eSIM全商品

■DHA SIM：海外用プリペイドeSIM

DHA MOBILE 公式サイト :https://dhamobile.jp/

《DHA MOBILEについて》

日本国内用「Nippon SIM」や海外用「DHA SIM」、チャージWiFiなど、高品質かつ低価格のモバイル通信サービスを提供しています。長年にわたりJALマイレージ提携パートナーとしてサービスを展開し、多くの旅行者に信頼されています。今回のキャンペーンを通じて、さらに多くのお客様に便利でお得な通信サービスをお届けしてまいります。

日本国内用プリペイドSIMブランド「Nippon SIM」。DHA MOBILEサイトではキャリア、日数、データ容量、SIMの種類別に約40プランをご用意。海外用プリペイドSIMブランド「DHA SIM」。DHA MOBILEサイトでは、アジア、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパなど各国で使える約80プランをご用意。

【DHA MOBILE公式オンラインストア】

https://dhamobile.jp/

【SNS公式アカウント】

Instagram：DHAMOBILE（https://www.instagram.com/dhamobile/）

Facebook：DHA Mobile（https://www.facebook.com/dhamobile.official）

LINE：DHA MOBILE（@dhamobile）（https://lin.ee/MRqObm7）

《株式会社DHA Corporationについて》

「人と人とのつながりが、心豊かな暮らしを生み出す」という理念のもと、モバイル通信サービスとライフスタイル事業を展開しています。通信事業では、ブランド【DHA MOBILE】を通じて、日本国内用【Nippon SIM】や海外用【DHA SIM】など、高品質な通信サービスを国内外のお客様にお届けしています。また、ライフスタイル事業として、台湾烏龍茶ブランド【炭紀】の日本総代理店を務め、台湾の豊かな食文化を日本に紹介しています。

【台湾烏龍茶 炭紀 公式サイト】

https://teagraphy.jp/

【会社概要】

社名：株式会社DHA Corporation

本社所在地：東京都港区芝１丁目 10-13 芝日景有楽ビル６階

代表取締役：蠟 嘉堂

設立： 2017年4月3日

https://dhacorp.jp/