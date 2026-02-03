日本最大級のチョコの祭典で即完売！バレンタインシーズンに、「和」をテーマに＋αのひと味を加えた「きのこの山」「たけのこの里」２商品が同時に全国発売決定！

株式会社 明治

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、世界を舞台に“どっち派？”旋風を巻き起こしグローバルブランドを目指す「きのこの山」「たけのこの里」と、世界的に活躍されているクラブハリエの山本隆夫シェフ、シェ・シバタの柴田武シェフとのコラボレーションを実現いたします。

2026年1月16日よりジェイアール名古屋タカシマヤで開催中の日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」にて、1粒1,080円の「きのこの山」と、１粒864円の「たけのこの里」という史上最高級のコラボ商品と、「和」をテーマに＋αのひと味を加えた、これまでにないフレーバーの「きのこの山」と「たけのこの里」の小袋が詰まったコラボ商品を限定で発売したところ、両店舗とも開始早々から大行列ができ、1人あたりの購入制限数を設けたにも関わらず、1分で2個以上のペースで売れ、昼過ぎには両店舗とも全て完売。コラボ商品を買うために昼過ぎに催事を訪れ、買えず悔しそうなお客様もいらっしゃいました。

そしてこの度、小袋のみで展開していた話題のコラボ商品２品を定番のパッケージとし、2026年2月10日（火）より「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」として期間限定で全国のコンビニエンスストアやスーパーなどで発売することが決定しました。

価格はオープンプライスですが、通常商品より少しお値段が高く、バレンタインの贈り物としても最適な今回のコラボ商品。相手が“たけのこの里派”なのか“きのこの山派”なのか、より喜んでもらえる方を選べるよう、AIが客観的に判定してくれる専用Webサイト「KINOTAKE MOTHER」もぜひご活用ください。お相手の好みに合った方を選んで、もっと楽しいバレンタインにしていただければと思います。

※どっち派判定AI「KINOTAKE MOTHER」サイト：https://mother.kinotake.jp/

きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ

※きのこの山・たけのこの里ブランドサイト：https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/

※きのこの山50周年特設サイト：https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/cmp/50thanniversary/

※きのこの山公式アカウント「きの山さん」：https://x.com/kinoko_meiji

※たけのこの里公式アカウント「たけ里ブラザーズ」：https://x.com/takenoko_meiji

コラボ商品が即完売！日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」

クラブハリエ山本隆夫シェフとコラボレーションした「MONTAGNE À LA TRUFFE(モンターニュ・ア・ラ・トリュフ)」と「meijiきのこの山×CLUB HARIEヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」、シェ・シバタ柴田武シェフとコラボレーションした「Ultimate Takenoko アルティメット タケノコ」と「meijiたけのこの里×chez Shibata柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」を、2026年1月16日（金）からジェイアール名古屋タカシマヤで開催中の日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」およびクラブハリエ、シェ・シバタの各店舗にて初お披露目。

「アムール・デュ・ショコラ」初日の報道関係者向けの挨拶で山本シェフは「柴田シェフとは今日からバチバチなので口をききません」と宣戦布告して催事がスタート。日本中から超人気店が多数集まっているにも関わらず、両店舗とも開始早々から大行列ができ、1人あたりの購入制限数を設けたにも関わらず、1分で2個以上のペースで商品が買われ、昼過ぎには両店舗とも全て完売しました。コラボ商品を買うために昼過ぎに訪れ、買えず悔しそうにされていたお客様もいらっしゃいました。

左から「MONTAGNE À LA TRUFFE(モンターニュ・ア・ラ・トリュフ)」、 「Ultimate Takenoko アルティメット タケノコ」、「meijiきのこの山×CLUB HARIEヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」、「meijiたけのこの里×chez Shibata柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」

コラボ新商品概要

（2個入）2,160円（税込）（3個入）2,592円（税込）（10袋）1,728円（税込）（10袋）1,728円（税込）

「きのこの山」「たけのこの里」のおいしさはそのままに、「和」をテーマに＋αのひと味を加えた、これまでにないフレーバーを考案していただきました。

「きのこの山×クラブハリエ ヘーゼルプラリネ＆抹茶」

チョコレート部分は2層構造で、「きのこの山」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに抹茶を合わせたチョコレートを使用し、ココア風味のクラッカーと組み合わせました。さらに、チョコレート部分にはクラッシュキャンディが入っているため、ちゃりちゃりとした新たな食感も楽しめます。

（ヘーゼルプラリネ製品中2%、クラッシュキャンディ製品中1%）

・小売価格：オープンプライス

・内容量：64g

・販売地区：全国

・栄養成分表示（1箱当たり）：エネルギー363kcal、たんぱく質4.2g、脂質22.7g、炭水化物36.0g、食塩相当量0.24g

「たけのこの里×シェ・シバタ 柚子香るヘーゼルプラリネ」

チョコレート部分は2層構造で、「たけのこの里」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに柚子を合わせたチョコレートを使用しています。チョコレートとクッキー部分にはロレーヌ岩塩も配合し、クセになる味わいです。

（ヘーゼルプラリネ製品中1%、ゆず果汁製品中0.2%（生換算）、ロレーヌ岩塩製品中0.2%）

・小売価格：オープンプライス

・内容量：61g

・販売地区：全国

・栄養成分表示（1箱当たり）：エネルギー340kcal、たんぱく質3.8g、脂質21.0g、炭水化物34.2g、食塩相当量0.34g

クラブハリエ山本隆夫シェフ、シェ・シバタ柴田武シェフについて

山本隆夫

株式会社クラブハリエ 代表取締役社長 グランシェフ 山本隆夫 氏

1972年、滋賀県近江八幡の和菓子舗「たねや」に生まれる。三輪壽人男シェフ（鎌倉）の元で修行後、「クラブハリエ」役員に就任。現在、代表取締役社長 グランシェフとして、バームクーヘン専門店「B-studio」、ブーランジェリー「クラブハリエ ジュブリルタン」など多数展開。

2010年アメリカで開催されたWPTCでチームジャパンのキャプテンとして優勝、2017年「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」で準優勝の実績をもつ。

柴田武

株式会社オー・デリス・ドゥ・シバタ エグゼクティブシェフ 柴田武 氏

東海エリアを拠点に、海外にも店舗を展開。アジアを中心に日本のクオリティー高いスイーツを発信。フランスのチョコレートメーカー「セモア」のアンバサダーとして パリのサロン・デュ・ショコラに出店し、世界で3人の大使の1人として多くのチョコレート愛好家から支持を得ている。

2010 年 岐阜県多治見市観光大使 就任

2015 年 愛知県西尾市抹茶大使 就任

2016 年 フランス「セモア社」アンバサダー 就任

2017 年～ パリ「サロン・ドゥ・ショコラ」に出店

バレンタインを送る相手はどっち派？ どっち派判定AI「KINOTAKE MOTHER」について

「KINOTAKE MOTHER」は、明治社員数百人分の約167万パターンを超える顔・嗜好データから構築された“どっち派データ（DD）”を活用し、育ってきた環境や地域による思い込みや偏りに影響されない、あなたの潜在的な嗜好＝“どっち派”を客観的に判定する最新AIです。大阪・関西万博の複数のパビリオンに携わるチームと共同で開発され、その高精度・高効率な判定技術は業界内でも注目を集めています。

専用Webサイトにアクセスし、顔写真を撮影することでAIが客観的に“どっち派”かを判定します。通常商品より少しお値段が高く、バレンタインの贈り物としても最適な今回のコラボ商品ですが、“たけのこの里派”の人には「たけのこの里」を、”きのこの山派”の人には「きのこの山」をプレゼントして、より喜んでもらえるよう、お相手が“どっち派“なのかを事前に「KINOTAKE MOTHER」で判定して貰い、選ぶ際の参考にしていただければと思います。

好評につき期間限定で復活開催！ きのこの山 ワイヤレスイヤホンキャンペーン第2弾 概要

2025年5月～８月で開催され、反響の大きかった

「きのこの山 ワイヤレスイヤホンキャンペーン」を2026年2月3日（火）～2月27日(金)（レシートアップロード期間は2月20日(金)まで）で復活開催いたします。本キャンペーンは、キャンペーンページにて対象商品の購入レシートをアップロードし、シールを15枚貯めることで、1口の応募が可能です。

賞品は第1弾と同様、2023年にSNSで大きな話題となった「きのこの山ワイヤレスイヤホン（同時翻訳機能付き）」。今回は当選者数が第1弾よりも55名多く、合計555名様に抽選でプレゼントいたします。また明治会員IDサービスとLINEを連携すると当選確率がUPいたしますので、第1弾に参加された方も、されなかった方もぜひご参加ください。

キャンペーンの詳細は、特設ページをご覧ください。

■キャンペーン名：きのこの山 ワイヤレスイヤホンキャンペーン 第２弾

■賞品：きのこの山ワイヤレスイヤホン(同時翻訳機能付き) 555名様

■キャンペーン期間：2026年2月3日（火）11:00～2月27日(金)23:59

（※レシートアップロード期間は2月20日(金)まで）

■対象商品：きのこの山・たけのこの里ブランドの商品（※一部対象外もございます。）

■応募方法：キャンペーンページで対象商品購入のレシートをアップロードし、シールを15枚貯めると1口応募が可能。（※商品によって獲得できるシール数は変動）

※キャンペーンサイトURL（2月3日（火）11時公開）：

https://kinokonoyama-earphones-cp-2.spexperts.jp/?openInAppBrowser=0