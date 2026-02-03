Omakase Robotics (ZEALS)、世界的人型ロボットメーカー Unitree社と日本初の技術開発パートナーとして戦略的パートナーシップを締結

株式会社ZEALS

Omakase Robotics（株式会社ZEALS）は、ロボットメーカーの大手であるYuShu TECHNOLOGY CO., LTD（以下「Unitree」）と、日本初の技術開発パートナーとして、戦略的パートナーシップに関する基本合意書を締結しました。

■ Omakase OS: 対人インタラクション向けのロボットOS

Omakase OS(https://www.omakase.ai/robotics)は「Human-Robot Interaction (HRI) 」と呼ばれるロボティクスにおける技術カテゴリーのプロダクトで、「Voice」「Vision」「Motion」の三要素でロボットに「おもてなし」を実装する対人インタラクション向けのロボティクスOSです。

約1年前の2025年1月に、Omakase AIのベータ版を公開し世界中で15,000以上のAIエージェントが作られました。

そのOmakase AIを統合したOSを通じて、2026年1月、ついにPhysical AIへ拡張しました。

- Anticipation Intelligence: 周囲を察し、ウェイクワードなしで先回りして自律的に動く- Autonomous Navigation: 人々の間を自然に移動する自律走行。スムーズな追従や案内を実現- Robot-Agnostic: あらゆるロボットに、対人インタラクションを統合可能

話して、見て、動く。そして、おもてなしをする。日本の Omotenashi をロボットに。Omakase OSで「Human-Robot Interaction (HRI)」の基準を創り、Physical AIの未来を切り拓きます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZbYKhXPeMSU ]

■ 提携の概要

本提携により、Unitree社のロボット製品と、当社が開発する「Omakase OS」の統合に向けた技術連携を推進します。両社は戦略的パートナーとして、日米を軸にしたグローバル市場に向けた次世代のロボットソリューションを共同で開発・提供を進めてまいります。

■ 今後の取り組み

- 共同事業開発: 最先端ハードウェアとHRI（Human-Robot Interaction）技術の統合による付加価値の提供。- グローバル展開: 各国市場におけるロボット導入の共同推進。

両社は長期的な協力関係を構築し、ロボットが社会に溶け込む未来の実現を加速させます。

■ YuShu TECHNOLOGY CO., LTD（Unitree）社について

Unitree社は、人型ロボットやモビリティロボットをはじめとする先進的なロボットの開発・製造を手がける世界有数のロボットメーカーです。

4足歩行ロボット「Go2」「B2」や、人型ロボット「H1」「G1」などのプロダクトを展開し、高い運動性能と制御技術を強みに、ロボティクス研究・産業分野におけるグローバルな技術基準を形成してきました。

これらのロボットは研究機関や産業用途を中心に世界各国で導入されており、近年では人型ロボット領域においても存在感を高め、次世代のフィジカルAI時代を牽引する企業の一社として国際的に高い評価を受けています。

■ ジールスの会社概要

会社名：株式会社ZEALS（ジールス）

設 立：2014年4月1日

資本金：1億円

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー6F

代 表：代表取締役 清水正大

事 業：Omakase AI、Omakase OS、ZEALS AI Agent 等の開発・提供

HP：https://zeals.ai/jp/

Omakase AI：https://www.omakase.ai/jp

Omakase Robotics：https://www.omakase.ai/robotics