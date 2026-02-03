【レント&ヴィヴァーチェ】全国どこからでも参加できる新しい音楽発表会「ひとりで参加、みんなの発表会」開始― 演奏動画投稿で楽器演奏の喜びを全国と共有 ―

レント＆ヴィヴァーチェ

レント＆ヴィヴァーチェ（代表：日下部春哉、所在地：大阪府吹田市山田西3-1-11）は、弦楽器・木管楽器・金管楽器のアマチュア演奏家を対象に、クラシックの名曲を最大13種類の楽器独奏用に編曲した楽譜PDFデータと伴奏音源MP3データのセットを、インターネットでダウンロード販売するサービスを提供しております。

このたび2026年2月3日より、当社商品を使用して演奏する様子を撮影した動画を投稿することで、誰でも参加できるオンライン発表会「ひとりで参加、みんなの発表会」を開始いたしました。日頃一人で楽器を練習されている方々に対し、発表の場を提供することは楽器を弾く意欲を高めることにつながると考え、このサイトを開設いたしました。また、他の方の演奏を鑑賞することでご自身の演奏技術向上に刺激を与えることができると考えております。

投稿された演奏動画は、当社ホームページおよびYouTubeチャンネルにて公開し、全国の音楽愛好家と共有いたします。本企画への参加特典として、当社商品からお好きな1曲を無料でプレゼントいたします。さらに、無料で入手した楽譜と伴奏音源を使用した演奏動画を投稿いただくことで、最大5曲まで連続して無料特典が受けられるキャンペーンを実施しております。本キャンペーンは2026年10月末までの期間限定となります。

学生時代にブラスバンドやオーケストラに所属していたものの、進学・就職・結婚などの環境変化により、合奏の機会を失い、次第に楽器演奏から離れてしまう方は少なくありません。当社では、そうした方々が一人でも気軽に、かつ感動を味わいながら演奏を楽しめる環境づくりを目指し、本サービスを開始しました。演奏しやすく、それでいて音楽的な満足度の高いクラシックの名曲を厳選し、楽譜と伴奏音源をセットで**1曲500円（税込）**にて提供しています。楽器演奏を通じて生活を豊かにし、その喜びを家族や仲間と共有することで、音楽のある平和な社会の実現に貢献したいと考えています。

当社ホームページは、日本語を含む5か国語に対応し、すでに海外22の国と地域で販売実績がございます。楽譜は世界共通の言語であり、今後も国境を越えて音楽の輪を広げてまいります。

「ひとりで参加、みんなの発表会」参加方法

演奏を撮影された動画は添付ファイルで下記メールアドレスにお送りください。

info@lentoandvivace.com

・お名前（ニックネーム可）

・お住いの都道府県名

・プレゼント希望の曲名と楽器名

・一言メッセージ（任意）

をお書き添え願います。

レント＆ヴィヴァーチェのYouTubeチャンネルにアップロードし、「ひとりで参加、みんなの発表会」ページで発表させていただきます。お送りいただくファイル形式は、YouTubeでサポートされているMP4、WMVなどで願います。

ホームページ URL: https://www.lentoandvivace.com

「ひとりで参加、みんなの発表会」ページ URL：

https://www.lentoandvivace.com/pages/ひとりで参加-みんなの発表会(https://www.lentoandvivace.com/pages/%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%A7%E5%8F%82%E5%8A%A0-%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BC%9A)

【レント＆ヴィヴァーチェについて】 2019年9月8日よりサイトをオープンしました。社名の「レント（Lento)」は「ゆっくり」を、「ヴィヴァーチェ（Vivace）」は「快活に」を意味する音楽用語から名付けられ、ゆったりとした感覚とワクワク感を日常生活に取り入れたいという願いが込められています。著作権の切れたクラシックの名曲を最大13種類の楽器（バイオリン、ビオラ、チェロ、フルート、クラリネット、オーボエ、ファゴット、アルト・サックス、テナー・サックス、トランペット、トロンボーン、ホルン、ユーフォニアム）独奏用に編曲し、楽譜PDF及び伴奏音源MP3をダウンロード販売しております。2026年2月1日現在、64作曲家85曲を販売中です。