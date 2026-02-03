もう退屈なドライブには戻れない！ナビ×動画×アプリを同時に楽しめるAI Boxが、今だけ15,999円--高性能Android 13搭載「GetPairr AI Box」が驚きの大幅割引で登場

製品概要

近年注目を集めている「AI Box」とは、車載ディスプレイに接続するだけで、カーナビをAndroid端末のように使える次世代デバイスです。

アプリ操作・動画視聴・ナビゲーションなどを、車内で直感的に楽しめるのが特長です。

GetPairr AI Boxは、Android 13を搭載し、8コアCPU＋4GB RAM＋64GB ROMの高性能構成を採用。一般的なAI Boxと比べても処理がスムーズで、アプリの起動や画面切替も快適です。

通常は2万円前後の価格帯となるこのクラスのAI Boxが、今回のキャンペーンでは15,999円（税込）という圧倒的なコストパフォーマンスで購入可能となります。

セール情報

【GetPairr AI Box】

・クーポンコード：39XJ9G4D

・有効期間：2026年2月3日～4月30日

・最終価格：15,999円（税込）

・商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHBHL19T

製品機能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=RnODOXvXp5A ]

１. 大容量メモリで、車内操作がストレスフリー

8コアCPU＋4GB RAM＋64GB ROMを搭載。

スマートフォンと同じ感覚で、ナビ・動画・音楽アプリを同時に使っても動作が重くなりにくく、長距離ドライブでも快適です。

２. Android 13搭載、車内でアプリが自由に使える

車載システム上にAndroid OSを内蔵。

Google PlayストアからYouTube、Prime Video、音楽アプリなどを直接インストールでき、待ち時間や渋滞中も退屈しません。

３. 2画面分割で、ナビと動画を同時表示

分割画面（PIP）機能に対応。

運転席ではナビアプリでルート確認、助手席ではYouTube動画を再生--

家族や同乗者がいるドライブでも、それぞれ快適に過ごせます。

４. 有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化

従来はケーブル接続が必須だったCarPlay／Android Autoを、ワイヤレスで利用可能。

乗るたびにケーブルを抜き差しする手間がなくなり、車内がすっきりします。

５. SIMカード＆TFカード対応、ネット環境も自由自在

SIMカードを挿入すれば、スマートフォンのテザリング不要でインターネット接続が可能。

さらにTFカード（microSD）対応で、通信環境がない場所でも動画や音楽を再生できます。

インターネット接続方法

・SIMカードを挿入して通信

・スマートフォンのテザリング（Wi-Fi）に接続

利用シーンに合わせて、柔軟に選択可能です。

注意事項

・本製品のご利用には、車両側が「有線CarPlay」または「有線Android Auto」に対応している必要があります。

・すべての車種への適合を保証するものではありません。

まとめ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HbvO1FCEcbY ]

ナビ・動画・アプリを1台で楽しめる高性能AI Boxが、15,999円で手に入るのは今だけ。

すでにAmazonでは実際の使用感に関するレビューも多数寄せられています。

車内時間をもっと快適に、もっと自由に。

この機会に、GetPairr AI Boxで新しいドライブ体験を始めてみてはいかがでしょうか。

🛡️ ご購入から1年間の製品保証付き！

万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください📩

📧 メールサポート：contact@getpairr.com

💬 LINE公式アカウント：@getpairr

お電話でのお問い合わせ：050-5213-0336

🕒 受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）