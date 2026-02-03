いいオフィスとNIKKEI OFFICE PASSが提携～ブランドの壁を越え、働く場所をシームレスに～

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、株式会社日本経済新聞社が運営するシェアオフィス・コワーキングスペースのマッチングプラットフォーム「NIKKEI OFFICE PASS」と提携したことをお知らせいたします。

本提携の背景と目的

「いいオフィス」は、「どこでもいい世界」の実現 をミッションに掲げ、全国47都道府県に約900拠点のワークスペース網を構築してきました。一方、「NIKKEI OFFICE PASS」は、日本経済新聞社が運営する信頼性の高いフレキシブルオフィスプラットフォームとして、日経IDを持つ約1,000万人のビジネスユーザー基盤を背景にワークスペースを提供してきました。

今回の提携により「いいオフィス」が持つ業界最大級の拠点力と、「NIKKEI OFFICE PASS」が持つ質の高いビジネスユーザー基盤の両社の強みを活かした事業展開が可能となります。

ハイブリッドワークが標準化する一方で、ワークスペースはブランドの分断により、サービスごとに手続きや運用が異なる不便さが残っています。利用者があらゆる地域やブランドのワークスペースをストレスなく利用できるインフラを整えつつ、ソリューションの一環として本提携を実施いたします。

本提携の概要

NIKKEI OFFICE PASSの会員は、NIKKEI OFFICE PASSサービスを通じて 、「いいオフィス」が運営するワークスペースを利用することが可能になります。

まず、「いいオフィス」の直営店舗 からサービス提供を開始します。直営店でのサービス提供開始後、速やかに全国47都道府県に広がる「いいオフィス」提携店舗への拡大を順次進めます。

これにより、両社のネットワークを相互に開放し、ブランドの枠を超えたシームレスな利用体験を提供してまいります。

本提携による当社のメリット

本提携により、「いいオフィス」拠点にとっては、日経IDに紐づく質の高い法人・ビジネスユーザーの新規送客が強力に推進され、法人需要の取り込みが実現します。これは集客支援の一環であると同時に、NIKKEI OFFICE PASSとの提携による「ネットワーク価値の向上」を通じて、提携拠点のブランド価値と収益機会の向上に貢献します。

今後、利用可能拠点を全国に順次拡大し、「どこでも働ける」という全国網羅の安心感と、出張先や外出時でも即時にワークスペースを確保できる高い利便性を実現していきます。

いいオフィス会員募集中

私たち、いいオフィスは全国47都道府県で約900拠点と提携し、全店舗使いたい放題のプレミアムパスポートや法人プランを提供しています。

ご利用はアプリをダウンロードいただき、会員登録をお願い致します。ご利用方法やアプリについてのご紹介はこちらの動画をご覧ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=DfFb-5O8bPY ]

いいオフィス加盟店募集～省人化システム『E Solution』を低価格で利用可能～

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム『E Solution』。スマートロックとアプリ、管理画面を連携することで受付・決済・入退室・予約管理を自動化して、無人運営を実現します。さらに、AIカメラと連携を行うことで、遠隔監視も可能。

『E Solution』を導入することによって、売上アップとコスト削減を両立しながら、SEOに強いホームページとアプリに掲載することで認知拡大もサポート。導入後もシステムに関するご質問はもちろん、データやノウハウを共有させていただくことで課題解決をサポートします。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

株式会社いいオフィス 企業情報

会社概要

本社：東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役 龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式X（Twitter）：https://x.com/ii_office