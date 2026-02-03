Stayway、きらぼし銀行と業務連携を開始　補助金クラウドを通じて首都圏の中小企業支援を強化

株式会社Stayway

「補助金クラウド」を運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤淳、以下「Stayway」）は、首都圏の中小企業への支援強化を目的として、株式会社きらぼし銀行（本社：東京都港区、取締役頭取：渡邊 壽信、以下「きらぼし銀行」）と、業務連携を開始しました。首都圏における中小企業への総合金融サービスの提供を通じて、地域社会の発展に貢献するきらぼし銀行と共に、補助金支援のDXを通じた経営支援サービス「補助金クラウド」を活用し、地域中小企業の事業価値向上に向けた成長投資を後押ししてまいります。

業務連携の背景

きらぼしグループはパーパス「TOKYOに、つくそう。」のもと、お客さまのあらゆるライフステージにおける課題解決に取り組み、地域社会・地域経済の持続的な発展に貢献する取組みを進めており、国や東京都ほか自治体の補助金・助成金情報について、積極的な情報提供を進めてきました。かかる中、今年度、経済産業省・中小企業庁が、成長志向の中小企業に向けた支援枠組み「100億宣言」と「中小企業成長加速化補助金」を新設したほか、2025年11月に閣議決定された「総合経済対策」、これを支える「R7年度補正予算」においても、強い経済を実現するための各種施策、大型の補助事業の実施が次々に公表され、企業経営者の関心も高まっていることから、きらぼし銀行とStaywayは、首都圏の意欲ある中小企業に成長投資等の機会を提供するために、一層の支援強化が必要と判断、業務連携を開始いたしました。きらぼし銀行が有する営業基盤や東京都ほか自治体とのネットワークと、専門性の高いStaywayのノウハウを掛け合わせることで、地域企業の成長をより強力に後押しいたします。

業務連携の概要

きらぼし銀行は、補助金申請に関する専門性を一層高めることを目的として、Staywayの「補助金クラウド」を導入します。これにより、補助金・助成金等のタイムリーで的確な情報提供が可能となるほか、東京都をはじめ都下および近隣自治体の施策を補助金クラウドを通じ行員に周知する等、行政との連携も従来以上にスムーズに行えるようになります、きらぼし銀行とStaywayは、ビジネスマッチング契約を締結し、補助金に関する相談を受けた地域企業をStaywayに紹介、Staywayは、補助金情報の提供から申請サポートまで一貫した支援をおこないます。本提携を通じ、地域企業の成長を促進し、地域経済の発展に貢献してまいります。

今後の展望に関する両社代表からのコメント

■きらぼし銀行 連携推進部長 大坪 徹さま

地域金融機関において、成長志向の中堅・中小企業に対する伴走支援は重要な使命であると考えており、当行は従来より融資にとどまらず補助金案内を含めた一体的な経営支援体制の構築を進めてまいりました。本連携により、補助金クラウドの高度な専門性と当行の営業基盤・ネットワークを掛け合わせることで、企業価値向上への挑戦をより実効性の高いかたちで支援し、首都圏の産業成長に貢献してまいります。

■Stayway 代表取締役 佐藤 淳

このたびのきらぼし銀行との業務連携を大変嬉しく思います。補助金クラウドは、補助金に関する情報提供から申請までを一元的にサポートするプラットフォームであり、このたびの導入により、多くの首都圏地域企業に補助金活用の機会を提供できることを期待しております。成長意欲の高い中小企業を地域金融機関とともに支援することは、補助金クラウドの重要な役割の一つです。補助金は成長投資を加速させる有効な手段である一方、高度な制度理解と実務対応が求められます。本連携を通じて、きらぼし銀行の皆さまと共に、企業と地域の持続的な成長を後押ししてまいります。

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関や士業、事業会社等と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintechスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367）

■社 名：株式会社Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳（公認会計士 / 認定支援機関）

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町

ーーー

他拠点：仙台・新潟・静岡・名古屋・福岡・神戸・岡山

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPaaS（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】

https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/

補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/smes/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/