Salesforce一体型名刺管理サービス「SmartVisca」がITreviewで22期連続「LEADER」を受賞！国内最大級ITレビューサイトで5年以上連続で最高ランクを獲得

株式会社サンブリッジ

「テクノロジーで仕事のあり方を変える」をミッションに掲げる、Salesforce（セールスフォース）の国内導入パートナーの先駆者である株式会社サンブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶川 拓也）は、自社開発のSalesforce一体型名刺管理サービス「SmartVisca（スマートビスカ）」が、アイティクラウド株式会社が運営する「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、名刺管理ソフト部門の最高ランク「LEADER」を受賞したことをお知らせいたします。

今回の受賞により、SmartViscaは22期連続（約5.5年間）の「LEADER」選出となります。これは、Salesforceと名刺情報をシームレスに連携させ、組織の顧客接点を最大化するサービスとして、ユーザーから圧倒的な支持と信頼を得続けている証です。

■ 22期連続「LEADER」受賞の背景：なぜSmartViscaがSalesforceユーザーに選ばれるのか

SmartViscaの受賞カテゴリ-名刺管理ソフト：https://www.itreview.jp/categories/business-card-management

「ITreview Grid Award」は、実際に製品を利用しているユーザーの満足度と、市場での認知度をもとに選出されるアワードです。SmartViscaが長期間にわたり最高評価を得ている理由は、以下の3点に集約されます。

Salesforceとの完全な一体運用

外部システムとの同期ではなく、Salesforce内のネイティブアプリとして動作するため、強固なセキュリティ、細かな権限設定、カスタムオブジェクトとの連携が可能です。

属人化の解消と営業効率の向上

名刺やメール署名をスマートフォンやスキャナーで取り込むだけで、リードや取引先責任者として即座に自動登録。担当者の引継ぎや社内ナレッジの共有を標準化します。

OCRデータ化の精度とスピード

高精度のAI-OCRとオペレーターによる補正を組み合わせ、正確かつ迅速にデータ化。Salesforce内の「ゴミデータ化」を防ぎ、Account Engagementをはじめとするマーケティングオートメーションの効果を最大化します。

SmartViscaのレビューを見る

https://www.itreview.jp/products/smartvisca/reviews

■ 新機能のSlack連携によりSlack上で名刺取り込みと顧客情報の検索が可能に

2025年11月にリリースされた新オプション「SmartVisca for Slack」は、営業現場の利便性を劇的に向上させました。

本機能により、Salesforce画面を開くことなく、以下の操作がSlack上で完結します。

1. Slackからの名刺取り込み

Slackのカメラ機能で名刺を撮影してアップロードするだけで、即座にデジタル化され、Salesforceに連携します。

2. 名刺情報の検索・参照

必要な顧客情報をSlack内ですぐに検索。Salesforceにログインする必要がないため、外出先や会議の合間でもスピーディーに連絡先にアクセスできます。

3. メール署名からの取り込み

名刺交換ができない場合でも、お客様から受信したメールの署名欄をSlack上にコピー＆ペーストするだけで、顧客データを簡単にSalesforceに自動登録することができます。

これにより、現場の営業担当者が意識することなく「Salesforceに正確なデータが自然に溜まる」環境を構築し、Salesforce活用を定着させます。

SmartVisca公式サイト：

https://www.sunbridge.com/smartvisca/



SmartVisca for Slackの資料ダウンロードはこちら：

https://info2.sunbridge.com/smartvisca-for-slack-datasheet/

■ Salesforce一体型名刺管理サービス「SmartVisca」について

「SmartVisca（スマートビスカ）」は、Salesforceプラットフォーム上で動作する、国内シェア最大級の名刺管理アプリケーションです。

企業規模を問わず利用される実績と信頼

株式会社セールスフォース・ジャパンが発表した「BEST HIT APP RANKING 2024」において、大企業部門・中小企業部門の両方で「新規導入件数 第1位」を獲得。業種・規模を問わず、多くの企業に選ばれているSalesforce活用のスタンダードツールです。

AppExchangeでの高評価

Salesforce専用アプリのマーケットプレイス「AppExchange（アップエクスチェンジ）」においても、その利便性とサポート体制から多くの高評価を獲得しており、Salesforceエコシステム内での信頼を確立しています。

デジタル名刺、オンライン商談まで対応

紙の名刺のスキャン（OCR＋オペレーター補正）だけでなく、二次元コードを用いた「デジタル名刺（オンライン名刺交換）」機能を標準搭載。メールの署名情報から簡単に登録することもできます。対面・オンラインを問わず、あらゆる顧客接点をSalesforceに統合します。

Salesforceを「最強の顧客データベース」へ

名刺や署名から取り込まれた正確なデータは、Salesforceの「リード」「取引先」「取引先責任者」へ直接紐づけられます。これにより、Account Engagement（旧Pardot）などのマーケティングツールとのスムーズな連携や、営業活動の可視化を実現し、企業のDX推進を強力にバックアップします。

SmartVisca公式サイト：https://www.sunbridge.com/smartvisca/

◆ サンブリッジについて

サンブリッジはセールスフォース・ジャパン（旧：セールスフォースドットコム）日本法人設立時からのパートナーであり、これまで1,000 社、3,000プロジェクト以上のお客様を支援してきました。

さらにSalesforce Platformを活用したアプリケーション開発を手掛けるAppExchangeパートナーとして、「SmartVisca（スマートビスカ)」をはじめとする各種アプリケーションを提供しています。

サンブリッジはSalesforce認定テクニカルアーキテクトが率いるコンサルティングサービス事業と、アプリケーション開発ビジネス事業の相互シナジーによるマルチクラウドソリューションを強みとしており、「テクノロジーで仕事のあり方を変える」というミッションを実現すべく、お客様のデジタルトランスフォーメーションを支援してまいります。



名称 ： 株式会社サンブリッジ

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル11階

設立 ： 2012年10月 （事業会社として分離独立）

代表者 ： 代表取締役社長 梶川 拓也

事業内容 ：クラウドソリューション事業、クラウドマーケティング事業、クラウド製品開発事業

URL：https://www.sunbridge.com