【2日間限定開催】リビングを中心に、家族の会話が生まれる暮らしの工夫を学ぶ。子育て世代必見のマンションリノベ見学会｜愛知県長久手市で開催

株式会社sumarch

愛知県でリノベーション事業を展開する株式会社sumarch(本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：鳥居儀彰、以下KULABO)は、マンションリノベーション見学会を2026年2月21日(土)、22日(日)、愛知県長久手市にて開催いたします。

実際にKULABOでリノベーションしたオーナー様のお住まいを見学できる「リノベーション見学会」です。間取りや設計の工夫・デザインのアイデアなど、家づくりのヒント盛沢山！写真だけでは分からない素材の質感や雰囲気、リノベーションの魅力をREALにご体感ください！

見学会について、詳しくは特設ページをご確認ください。

https://kulabo.co.jp/events/116

見どころポイント

＝＝DATA＝＝

家族構成：ご夫婦＋お子様2人

築年数：39年

リノベーション費用：約1,490万円(2024年施工)

打合せ期間：約6ヶ月

工事期間：約3ヵ月

【before】3LDK【after】3LDK+WIC+趣味室

■全長6mを超える間接照明と木の温もりに包まれるリビング

リビングには全長6mを超える間接照明を設け、間接照明部分にはダウンライトを配置しない計画に。カーテンボックスやバーチカルブラインドの納まりも含めて窓まわりを整え、灯りのラインがきれいに伸びるようにしています。

■洗面を独立させた、動きが重ならない暮らしの動線

お風呂と脱衣室の隣にトイレと洗面を配置し、その先にキッチンをつなげた間取り。洗面を脱衣室の外に出すことで、いつでも使いやすく、帰宅動線と生活動線が重ならないよう工夫しています。

■目線が近く、会話が生まれる小上がりワークスペース

段差を設けた小上がりをワークスペースとして計画。座っている人とリビング側にいる人の目線が近くなるよう設計し、机を挟んで対面で会話ができる配置にしています。勉強や作業をしながらも、家族の気配を感じられる“リビング基準の暮らし”がこの住まいの特徴です。

開催概要

開催日：2026年2月21日(土)、22日(日)

時間：10時～17時

開催場所：愛知県長久手市

※オーナー様のプライバシー配慮のため、詳しい住所はご予約いただいた方だけにお伝えしております。

参加費：無料

申込締切：2026年2月20日(金)まで ※事前予約制

見学会の詳細やご予約は、特設イベントページよりご確認ください。

特設イベントページを見る :https://kulabo.co.jp/events/116

来場者限定！特典プレゼントあり！

当イベントに来場した後、当社でリノベーションをご成約いただいた方に、成約金額に応じて家具をプレゼント！

★500万～999万のご成約

→家具10万円分プレゼント！

★1,000万円以上のご成約

→家具20万円分プレゼント！

特典規約あり。詳しくは、特設イベントページよりご確認ください。

特設イベントページを見る :https://kulabo.co.jp/events/116

KULABOとは

リノベーションスタジオKULABOは愛知県・岐阜県・東京都（一部エリア除く）において、中古戸建、中古マンションのリノベーション・大規模リフォームの提案をしています。

リノベーションを前提とした中古物件のご紹介から、プラン・デザインの提案、施工、アフターメンテナンスまで一貫してサポートします。お客様のニーズやご予算、ライフスタイルに合わせて部分リフォームからフルリノベーション、耐震工事や断熱工事まで幅広くご対応。デザイン性と価格のバランスを取り、可能な限りお客様のご要望を叶えつつ、適正価格でプランを提案します。

会社概要

■会社名

株式会社sumarch

コーポレートサイト：https://sumarch.co.jp/

■代表者

代表取締役 鳥居 儀彰

■ブランド名

リノベーションスタジオKULABO

KULABO HP：https://kulabo.co.jp/

■所在地

本社 〒450-6421 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング21F

TEL：052-526-1395 FAX：052-526-1396

店舗

中村スタジオ/千種スタジオ/昭和スタジオ/緑スタジオ/一宮スタジオ/春日井スタジオ/岡崎スタジオ/長久手スタジオ/豊田スタジオ/恵比寿スタジオ

■設立

2009年11月

■事業内容

不動産再生事業(リフォーム・リノベーション)

■従業員数

250名(2025年4月時点)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■一般の方からのお問合せ先

リノベーションスタジオお客様総合窓口

0120-85-7755

10:00～18:00 年中無休(年末年始除く)