株式会社こんにちハロー、「NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026」東京Aブロックにてオーディエンス賞・西武信用金庫賞をダブル受賞

株式会社こんにちハロー

株式会社こんにちハロー（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：早見星吾）は、日本経済新聞社主催のスタートアップピッチコンテスト「NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026」東京Aブロック大会において、オーディエンス賞および西武信用金庫賞をダブル受賞したことをお知らせいたします。

◆受賞概要

当社は、2025年1月に開催された「NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026 バーチャルピッチラン 東京Aブロック」に出場し、以下2つのアワードを受賞しました。

◆NIKKEI THE PITCHとは

- オーディエンス賞 視聴者投票により、最も共感・支持を集めた企業に贈られる賞- 西武信用金庫賞 エリアパートナーである地域金融機関の西武信用金庫様が選出する特別賞

「NIKKEI THE PITCH」は、日本経済新聞社が主催する日本最大級のスタートアップピッチイベントです。全国から成長性の高いスタートアップが集い、事業内容・社会性・将来性などを競い合う場として、投資家・大企業・金融機関・自治体などから高い注目を集めています。

今回の「GROWTH 2025-2026」では、特に事業成長フェーズにある企業が選出され、ブロック大会を勝ち抜いた企業は、2025年3月8日開催の最終決勝「GROWTH Final」へと進出します。

◆代表コメント

株式会社こんにちハロー

代表取締役CEO 早見 星吾

このたびは、オーディエンス賞および西武信用金庫賞という二つの賞をいただき、大変光栄です。

特にオーディエンス賞は、実際に視聴してくださった皆さまからの評価であり、私たちのサービスが「本当に必要とされている」ことを実感できる、非常に嬉しい受賞でした。

今後も「言語の壁をなくし、誰もが自分の想いを世界に届けられる社会」の実現に向けて、サービスの進化と社会実装を加速してまいります。

◆今後の展望

株式会社こんにちハローは、生成AIと人を組み合わせた動画翻訳サービス「こんにちHELLO」を通じて、以下の分野での導入拡大を進めています。

- 観光協会・自治体のインバウンド施策- 地方企業の海外向けプロモーション- 教育機関・医療・福祉分野での多言語対応

今回の受賞を契機に、金融機関・自治体・観光関連事業者との連携をさらに強化し、日本発の他言語動画プラットフォームとして、国内外への展開を加速してまいります。

株式会社こんにちハロー

動画生成AIを使った他言語翻訳サービス「こんにちHELLO」は、あなたの声と唇の動きを他言語で再現し、ネイティブスピーカーが聞いても違和感のない高精度な動画翻訳を提供します。誰もが気軽に「自分の想いを自分の声」で世界に発信できるよう私たちは全力でサポートします。特に観光・自治体・文化発信分野での、訪日外国人向けのプロモーション動画に高い効果を発揮。最大37言語への対応が可能で、海外向け情報発信を低コストかつスピーディーに支援しています。

◆会社概要

会社名 ： 株式会社こんにちハロー

所在地 ： 東京都中央区築地三丁目2番10-1106号

代表者 ： 代表取締役CEO 早見 星吾

創業 ： 2024年3月

事業内容 ： 生成AI+人を活用した他言語動画翻訳サービス「こんにちHELLO」の開発・提供

資本金 ： 2,746万円

URL ： https://www.konnichihello.com/