株式会社イルミナ 、2月2日に拠点統合により新オフィス移転～組織体制を強化し、理想の空間づくりの支援を加速～

■ 拠点統合・移転の背景

株式会社イルミナエントランス

コロナ禍を経て、オフィスのあり方は劇的な変化を遂げました。当社はこれまで、変化する潮流の中で顧客のオフィスへの課題や移転目的を深掘りし、理想を具現化する提案に注力してまいりました。

昨今、取り扱う案件数が増加し、お客様のニーズも多様化しています。こうした背景を受け、さらなるサービス品質の向上と、幅広いニーズへ柔軟かつ迅速に対応できる組織体制を構築するため、東日本拠点を統合いたしました。メンバーが集結することで社内の知見を融合し、自らが新しい働き方を実践することで、お客様の理想の空間づくりを支援いたします。

内装コンセプト：素材が引き立つ、洗練のニュートラルデザイン

「デザインの今と未来を発信する」を掲げ、グレーやグレージュを基調としたミニマルな空間の中に、斬新なマテリアル表現を融合させました。トレンドを意識しつつも普遍性を大切にし、自然素材を取り入れることで「本物」にこだわり、過度に主張せずとも強い印象を残す洗練されたオフィスを構築しました。

■デザインのこだわりポイント

本物の素材が生む奥行き：

エントランスには左官材「モールテックス」を採用。照明との調和をサンプルで何度も検証し、手仕事ならではの揺らぎと陰影がミニマルな構成に深い表情を与えています。

リズムを生む照明計画：

時間帯に応じて色温度を調整できる照明システムを導入。働く人のバイオリズムに寄り添うとともに、素材が最も美しく見える光を追求し、時間の経過で表情を変える空間体験を実現しました。

美しさを支える緻密な設計：

エントランス・ミーティングルームは空間に変化を与えるために斜めの壁とし、視線の流れや余白のバランスを丁寧に調整することで、ミニマルでありながら印象に残る構成としています。

ミーティングルーム

私たちは、新しい拠点を起点として、これまで以上にお客様の理想をかたちにし、働く人が輝く空間を創造し続けてまいります。

＜新オフィスの概要＞

業務開始日： 2026年2月2日（月）

所在地： 〒150-0002

東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング4階

アクセス： 渋谷駅C1出口から徒歩約1分

【会社概要】

代表者： 代表取締役社長 森村 泰明

設立： 2021年4月

事業内容： 建築監理事業ほか

事業所：東京、大阪

免許番号：特定建設業の許可 東京都知事許可（特-6）第154027号、

一級建築士事務所 東京都知事登録 第64528号、古物商許可 東京都公安委員会 第303312217679号

URL：https://illumin.jp/(https://illumin.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イルミナ 広報担当：石橋侑子

E-mail：info@illumin.jp