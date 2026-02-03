奥行きわずか39cmにしまえる本格マットレスが誕生！高機能マットレスの寝心地はそのままにコンパクトにたためる新設計。来客用やミニマルな暮らしにぴったりな『5つ折りマットレス』です！

株式会社エムールNESTLEAP（ネストリープ）5つ折りマットレス

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年2月2日より『NESTLEAP（ネストリープ）5つ折りマットレス（以下、ネストリープ5つ折りマットレス）』の販売を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/so-nestleap5fold

「しまいやすさ」と「寝心地」を両方叶えたマットレスが誕生！

あるようでなかった5つ折りマットレス

従来のマットレスにはなかった「しまいやすさ」

コンパクトなごろ寝マットレスにはなかった「本格的な寝心地」

ネストリープ5つ折りマットレスは、その両方を叶えるために生まれた、"あるようでなかった"本格派の5つ折りマットレスです。

わずか39cmの奥行きがあればしまえる

従来品よりも40%小さくなる

5つ折り構造により、収納時の奥行は約39cm。一般的な3つ折りマットレスよりもさらにコンパクトに収まります。広げれば一般的な一人用マットレスサイズの「シングルサイズ」になりますので、寝心地と収納スペース、どちらも妥協したくない方にぴったりのマットレスです。

耐久性の高い収納ケース付き

また、持ち運び・保管に便利な専用収納ケースが付属しています。見た目もシンプルで、部屋に置いても違和感のないデザインです。

高反発プロファイルウレタンで本格仕様の寝心地！

5つ折り=簡易という常識を覆す設計

一般的な5つ折りマットレスは薄手で簡易タイプのものが多い中、ネストリープ5つ折りマットレスは普段使いできる厚みと構造にこだわって作りました。中材には通気性と体圧分散性に優れたプロファイル加工の高反発ウレタンを使用。適度な弾力で体を支え、快適な寝心地を実現します。

点で身体を支えるプロファイル加工

「点で支える」やさしさと「面で支える」安定感

波形のプロファイル加工が体にフィットし、自然な寝姿勢をキープ。硬すぎずやわらかすぎない絶妙な反発力で、心地よい寝心地を生み出します。ミドルクラスのマットレスで採用される密度30Dの良質なウレタンを使用。

マットレスの復元率は97％

マットレスの復元率は約97％と高い耐久性を誇り、長時間使用してもへたりにくく、快適な寝心地をキープできます。

折り方でこんな使い方も

5つ折りが生む多用途性

5つ折り構造を活かし、マットレスの一部を重ねることで、枕や足枕として使うこともできます。急いで準備したので、枕を用意できなかった…などあらゆるシーンで活躍します。

上質な3層ニットがつくるふんわりなめらか肌ざわり

アウターカバーはふんわり柔らか

アウターカバーは3層ニット仕様。空気を含んでふんわりと弾力があり、肌あたりなめらか。アウターカバーが取り外しやすいよう、インナーカバーもお付けしています。アウターカバーは、ご自宅でお洗濯が可能です。

わずかスペースに収納できる本格マットレス

NESTLEAP（ネストリープ）5つ折りマットレス

居住スペースが狭小化する中、寝室や収納スペースを削減する暮らし方を選ばざるを得ないご家庭も多いのではと推測します。ネストリープ5つ折りマットレスは、「限られた居住空間でも十分な睡眠・休息を提供したい」そんな思いから生まれた収納性の高い本格マットレスです。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/so-nestleap5fold

NESTLEAPシリーズ

NESTLEAPは、日常のベーシックをワンランクアップするオリジナリティあふれる寝具シリーズです。買いやすく、暮らしの本質を探究する質実剛健さが特徴です。

ごろ寝マット :https://emoor.jp/products/so-nestleap2setより狭小なスペースに対応した65×180サイズシングルサイズ 6点セット :https://emoor.jp/products/so-nestleap7set本当に必要な「寝る」が揃う6点セット

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/211_1_211fcaefda732545b3e60b4e797d4d52.jpg?v=202602031021 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/