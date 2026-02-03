意思決定を支援するDXアドバイザリーサービスを提供開始

株式会社キールワン

株式会社キールワン（本社：神奈川県横浜市、代表：金本融治）は、DX・ITに関する「意思決定」を支援する新サービス 「DXアドバイザリーサービス」 の提供を開始しました。

本サービスは、システム導入やツール提案を目的とせず、「何を作るべきか」「今作るべきか」「何を作らないか」 といった判断を整理することに特化した顧問型サービスです。

DXに正解が存在しない時代において、企業が自社にとって納得できる判断を重ねていくための伴走支援を行います。

サービスURL：https://keelone.co.jp/services/dx-advisory/

サービス開始の背景

昨今、DXという言葉が広く浸透する一方で、

・何から始めればよいか分からない

・ベンダーから提案を受けているが判断できない

・社内にITやDXを判断できる人材がいない

といった声が多く聞かれます。

従来のDX支援は、ツール導入やシステム構築を前提とするものが中心でした。

しかし実際には、導入以前の「判断」が整理されていないことが、DXが進まない大きな要因となっています。

そこで当社は、実装経験を持つ立場から、作ることを前提としない 「判断支援型DXアドバイザリー」 という形でのサービス提供を開始しました。

サービスの特長

1. DXの「答え」ではなく「判断」を支援

テンプレート化された正解を提示するのではなく、企業ごとの状況・体制・制約を踏まえ、

・何を決めるべきか

・何を決めなくてよいか

・判断の順番

を整理します。

2. 実装経験があるからこそ、作らない判断もできる

エンジニアおよびプロジェクトマネージャーとしての実務経験を持つため、開発現場の実情を踏まえた現実的な助言が可能です。

「今は作らない」という選択肢も含め、中立的な立場で判断を支援します。

3. システム開発・実装を行わない顧問型サービス

本サービスでは、開発や実装作業は行いません。

意思決定に集中することで、ベンダーやツールに依存しない支援を実現しています。

提供プラン（概要）

- ライトプラン：単一テーマの判断整理- スタンダードプラン：継続的な意思決定支援- カスタムプラン：経営・全社レベルの総合支援

※関わり方や支援範囲に応じて個別にご提案

こんな企業におすすめ

無料相談について

- DXを進めたいが何から手を付けるべきか分からない- IT投資やツール導入の判断に迷っている- 社内にIT/DXを判断できる人材がいない- ベンダー提案の妥当性を確認したい

DX・ITに関する考え方や進め方の整理を目的とした無料相談を受け付けています。詳しくはこちらをご確認ください。

https://keelone.co.jp/services/dx-advisory/

代表コメント

「DXはシステムを導入することではなく、意思決定の連続です。私たちは“何を作るか”ではなく、“何を決めるか”を支援することで、企業が自走できるDXの実現を目指します。認定DXアドバイザー（スペシャリスト）として、中立的な立場でDX・ITの判断を支援します。」

会社概要

- 会社名：株式会社キールワン- 所在地：神奈川県横浜市- 事業内容：DXアドバイザリー、ITコンサルティング、ベトナムオフショア開発等- 認定DXアドバイザー（スペシャリスト）プロフィール：https://dxa-search.dxmark.or.jp/certification/DAS253280- コーポレートサイト：https://keelone.co.jp/