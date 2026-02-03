「Rink Flat for Biz」リリースのお知らせ

Rink株式会社

Rink株式会社（以下、Rink SAUNA）は、法人様向けに適したバレルサウナの定額制・長期レンタルサービス「Rink Flat for Biz」 を正式リリースいたしました。

「Rink Flat for Biz」リリースの背景

「Rink Flat for Biz」は、宿泊施設・温浴施設・キャンプ場・グランピング施設・企業の福利厚生用途など、事業者さまを対象に、

「初期費用を抑えて、本格的なサウナを導入したい」

という声に応えるかたちでサービス化された法人事業者向けモデルです。

宮崎県が行う「hinata STARs（令和7年度）」に採択され、メンタリング・支援等を通して、サービスを「Rink Flat for Biz」を設計・開発してきました。

「hinata STARs（hinata STartup AcceleRation programs）」のリリース

スタートアップ創出・成長促進事業「hinata STARs」(https://hinata-stars.regacy-innovation.com/)

〈令和7年度_第5回：採択者紹介〉 宮崎の森から生まれる“最高級バレルサウナ”で、新しいウェルビーイング体験を拓く - Rink株式会社 -(https://note.com/regacy_miyazaki/n/n1815ddade8ee)

宮崎県庁からのリリース

みやざきスタートアップ創出・成長促進事業「hinata STARs」令和7年度アクセラレーションプログラムの参加者が決定しました(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kigyoshinko/press/2025/09/20250922143140.html)

Rink SAUNAの強み

Rink SAUNAの強みである、

・国産ヒノキ製バレルサウナ × 国内製造工場

・特殊な木材乾燥・積層技術による高い強度と耐久性

・「Mitsuna（ミツナ）構造」による優れた気密性

といった品質基準はそのままに、

“導入のしやすさ”と“事業としての運用性” を両立させたサービスとして「Rink Flat for Biz」を提供いたします。

サービス概要

「Rink Flat for Biz」は、3年間もしくは5年間の２種類よりご選択。

・レンタル期間：3年更新（36ヶ月）、5年更新（60ヶ月）

・対象地域 ：日本

・サウナサイズ：2名、4名、6名、8名

・組立施工費 ：込み（サービス内容に含む）

・全国配送料金：込み（サービス内容に含む）

・窓ガラス ：込み（入口扉、背面大窓）

・サウナ熱源 ：お客様にてご購入（電気ヒーター／ガスストーブ／薪ストーブ）

料金体系

・初期費用 ：16.5万円 ～ 25.3万円（デポジット）＋ サウナ熱源費

・月額料金 ：3万9,800円 ～ 8万5,000円（サイズ・仕様による）

・期間終了後：継続利用（月額料金の10％） or 買取 or ご返却

バレルサウナの定額制・長期レンタルサービス「Rink Flat for Biz」

Rink SAUNAは、「サウナを“導入する”ハードル」を下げ、

より多くの施設・企業が本格的なサウナを事業に取り入れられる環境を整えることで、

日本のサウナ文化のさらなる発展に貢献してまいります。

Rink株式会社について

社名 ：Rink株式会社 （Rink Inc.）

創業 ：2022年12月1日

所在地 ：宮崎県児湯郡都農町大字川北1184-12

資本金 ：8,000,000円

代表取締役 ：永友 健斗

ＵＲＬ ：https://service.rink-sauna.com/