「隧道をゆく　月見台・梅の里ウォーク」を開催します!

横須賀市

横須賀集客促進・魅力発信実行委員会（横須賀市・京浜急行電鉄株式会社・横須賀商工会議所・一般社団法人横須賀市観光協会）では、横須賀市内を中心とした三浦半島の魅力を発信するウォーキングイベント「よこすか京急沿線ウォーク」を年に複数回開催しています。

本年度、第3 回目となる今回のコースは横須賀中央駅をスタートし、歴史が刻まれた隧道を通って、話題の月見台住宅へ。そこから太田坂を下り、約2千本の梅が咲き誇る田浦梅の里へ向かいます。坂や階段が多いですが、その分ゴール後の達成感が味わえるコースとなっています。

１ 開催日

令和８年（2026年）２月28日（土曜日）

雨天決行、荒天中止

・スタート受付：10時00分～11時30分【横須賀中央駅東口Yデッキ下広場】

・ゴール受付：12時00分～16時00分【船越1丁目公園】

当日の開催可否は午前7 時から横須賀市コールセンター(046-822-4000)にて、お知らせします。

２ コース

横須賀中央駅⇒【スタート受付】横須賀中央駅東口Yデッキ下広場 ⇒ どぶ板商店街 ⇒ ヴェルニー公園 ⇒ のの字坂

⇒ 月見台住宅 ⇒ 太田坂 ⇒ 田浦梅の里 ⇒ 【ゴール受付】船越1丁目公園

距離：約8km 所要時間の目安：約3時間30分

３ 参加方法

参加費は無料です。（事前申込は不要、受付後に各自で随時出発）

スタート受付は11時30分まで、ゴール受付は16時までです。

４ 参加者特典

1．ゴール受付で、参加賞『よこすか京急沿線ウォークオリジナル缶バッジ』（先着1,000 名様）を配 布

2. ゴール後の完歩アンケート回答者の中から抽選で京急賞として「よこすか満喫きっぷ」を15組30 名様に、月見台賞として「月見台住宅関連賞品」を総勢29名様にプレゼントします。【※1】

3． 月見台住宅の10店舗にて『京急ウォーク参加者限定サービス』有り【※2】

【※1】ゴール受付に設置のアンケート用二次元コードを読み取り、ご回答いただいた方の中から抽選を行い、当選者に後日賞品をお送りします。

【※2】サービス協力店舗の場所やサービス内容は、スタート地点でお渡しするコースマップをご確認ください。

５ 注意事項

本イベントはウォーキングイベントです。お車や自転車等でのご参加をお断りいたします。

急な坂道や狭い歩道、階段等を通ります。ヒールやベビーカーでのご参加はご遠慮ください。

歩きやすい靴でご参加ください。

信号無視などの交通ルール違反は大変危険です。交通ルールは必ずお守りください。

ウォーク中の事故、負傷等について責任を負いかねます。車両等事故には十分ご注意ください。

歩きスマホ、歩きタバコは大変危険ですのでご遠慮ください。

ウォーク中は近隣住民の方の迷惑となるような行為はご遠慮ください。

６ 主催

横須賀市、横須賀集客促進・魅力発信実行委員会

７ 協力

月見台住宅、田浦観光協会、田浦梅の里

８ お問い合わせ先

横須賀市文化スポーツ観光部観光課（平日9時00 分～17時00分）046-822-9397

詳細については、 https://www.cocoyoko.net/walking/keikyu.htmlをご確認ください。(https://www.cocoyoko.net/walking/keikyu.html%E3%82%92%E3%81%94%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)