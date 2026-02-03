採用管理ツール「らくるーと」、埼玉高速鉄道にてドア広告ステッカー掲載開始

株式会社アイシス


株式会社アイシス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：政平秀樹、以下「アイシス」）が提供する採用管理ツール「らくるーと」は、埼玉高速鉄道の全車両にドア広告ステッカーの掲載を開始したことをお知らせいたします。


本広告は、2026年2月1日から2027年1月31日までの1年間、埼玉高速鉄道の全車両に合計60枚掲出され、通勤・通学などで鉄道を利用される多くの方々に向けて、「らくるーと」の認知向上と採用DXの浸透を図ります。



掲載概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86226/table/41_1_5bd21db6fe033cbffae41b88983876c4.jpg?v=202602031021 ]

デザインイメージ


「採用活動にまだメール使ってるの？ LINE・SNS採用管理ツール　らくるーと」

今後の展開について

アイシスは今後も、オンライン施策とオフライン施策を組み合わせた多面的な認知・啓発活動を通じて、


- 採用業務の属人化リスクの低減
- 採用プロセスの可視化・標準化
- 人材確保競争における企業力の底上げ

を支援してまいります。



お問い合わせはこちら

らくるーとお問い合わせページ：https://rakuruit.jp/#application


連絡先：株式会社アイシス


担当者： 堀口・田中


TEL　 ： 03-6868-5558


MAIL　： rakuruit.sales@aisysnet.com


※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。





■「らくるーと」について


「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できるため、応募者との距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現できます。今回のAI機能の搭載により、さらに進化し、採用担当者の強力なパートナーとして、多くの企業の採用活動をサポートしてまいります。



【サービスに関するお問い合わせ】


▼LINE採用管理ツール「らくるーと」　サービスサイト▼


https://rakuruit.jp/




《株式会社アイシスについて》


会社名：株式会社アイシス


所在地：〒150-0012


　　　　東京都渋谷区広尾1丁目3－14


　　　　ASAX広尾ビル5階


U R L ：https://www.aisysnet.com



