採用管理ツール「らくるーと」、埼玉高速鉄道にてドア広告ステッカー掲載開始

株式会社アイシス

株式会社アイシス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：政平秀樹、以下「アイシス」）が提供する採用管理ツール「らくるーと」は、埼玉高速鉄道の全車両にドア広告ステッカーの掲載を開始したことをお知らせいたします。

本広告は、2026年2月1日から2027年1月31日までの1年間、埼玉高速鉄道の全車両に合計60枚掲出され、通勤・通学などで鉄道を利用される多くの方々に向けて、「らくるーと」の認知向上と採用DXの浸透を図ります。

掲載概要

デザインイメージ

今後の展開について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86226/table/41_1_5bd21db6fe033cbffae41b88983876c4.jpg?v=202602031021 ]「採用活動にまだメール使ってるの？ LINE・SNS採用管理ツール らくるーと」

アイシスは今後も、オンライン施策とオフライン施策を組み合わせた多面的な認知・啓発活動を通じて、

- 採用業務の属人化リスクの低減- 採用プロセスの可視化・標準化- 人材確保競争における企業力の底上げ

を支援してまいります。

お問い合わせはこちら

らくるーとお問い合わせページ：https://rakuruit.jp/#application

連絡先：株式会社アイシス

担当者： 堀口・田中

TEL ： 03-6868-5558

MAIL ： rakuruit.sales@aisysnet.com

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■「らくるーと」について

「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できるため、応募者との距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現できます。今回のAI機能の搭載により、さらに進化し、採用担当者の強力なパートナーとして、多くの企業の採用活動をサポートしてまいります。

【サービスに関するお問い合わせ】

▼LINE採用管理ツール「らくるーと」 サービスサイト▼

https://rakuruit.jp/

詳細を見る :https://rakuruit.jp/

《株式会社アイシスについて》

会社名：株式会社アイシス

所在地：〒150-0012

東京都渋谷区広尾1丁目3－14

ASAX広尾ビル5階

U R L ：https://www.aisysnet.com

▼運営サービス▼

「メタるーと」

～バーチャルオフィス作成～

会社説明会のバーチャル空間を提供します。

自社オフィスを再現することで応募者はリモートながら会社の雰囲気を体験でき、活発な双方向のコミュニケーションがうまれます。

オン・オフの会社説明会のいいところ取りができます！

https://metaruit.jp/

「MINT」

～日程調整ツール～

GoogleやMicrosoftアカウントと連携し、日程調整を効率化します。

カレンダーの空き時間を調整相手に抽出し、選択された日程をカレンダーに自動登録ができます。

ダブルブッキングの心配もなく空き候補日時を確保する必要もありません。

https://mintime.app/