スタスタApps、ライティングAI採点結果の「PDFダウンロード」を提供開始（Plus会員限定）

スタディスタジオ株式会社

スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）が運営する英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」は、ライティングAI採点の結果をPDFとしてダウンロードできる機能を追加し、2026年2月3日より提供開始します。

本機能は、Plus会員（有料プラン「Plus」およびクーポンによるPlus相当の利用を含む）限定で利用できます。これまで提供してきた「結果を画像として保存」機能に加え、PDFとして保存できることで、共有・印刷・見返しをより行いやすくします。

▼ライティングAI採点（導線）

https://apps.studystudio.jp/writing-review

▼料金プラン（Plus）

https://apps.studystudio.jp/pricing

【１】機能追加の概要：採点結果をPDFでダウンロード（Plus会員限定）

ライティングAI採点の結果画面に「PDFダウンロード」ボタンを追加しました。

ダウンロードされるPDFの内容は、画面に表示される添削結果と同一であり、特別な追加コンテンツはありません。

（＝いつも見ている採点結果を、そのままPDFとして保存できます）

対象は、英検(R)ライティングの以下3形式です。

【２】履歴の詳細画面からもPDFダウンロードに対応

- 意見論述- 要約- Eメール採点結果の最下部にPDFダウンロードがつきました

採点履歴の詳細画面からも、該当結果のPDFダウンロードが可能です。

過去の採点結果を開き、必要な回のPDFをすぐ取得できるため、復習・共有の手間を減らします。

【３】履歴の詳細画面では、テキストコピー（Markdown）にも対応（従来機能）

採点履歴の詳細画面では、PDFダウンロードに加えて、採点結果をテキストでコピー（Markdown）する機能も提供しています。

結果を学習ノートや指導記録へ貼り付けたい場合に活用できます。

※テキストコピー機能は従来から提供しているものです。

【４】利用シーン：保存・共有・見返しを、よりスムーズに

履歴の詳細画面の多様な出力方式

PDF化により、例えば以下の用途で活用できます。

・採点結果を保存し、後から見返しながら復習する

・学習塾・学校・家庭内で、採点結果を共有する

・紙に印刷して、弱点メモや復習計画と一緒に保管する

※従来の「結果を画像として保存」も引き続き利用できます。

PDF1ページ目PDF２ページ目PDF３ページ目PDF４ページ目

【５】提供条件

- 対象：スタスタAppsのライティングAI採点結果（意見論述／要約／Eメール）- 利用条件：Plus会員限定（有料プラン「Plus」およびクーポンによるPlus相当を含む）- 提供開始：2026年2月3日

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタLIVE英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp/contents/live_eiken

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

以上