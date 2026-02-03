バックパックという概念を覆す。自動圧縮×拡張×GPSで80L・1週間分を背負う「エアバキュ」誕生

Airvex

大人の旅を、もっと自由に。

旅好きなおとなのためのブランドAirvex（エアベックス）は、この度、自動圧縮バックパック「エアバキュ」**の販売を開始しました。

エアバキュは、2種の自動圧縮袋を組み合わせる独自構造により、

大型スーツケース級となる80L・1週間分の荷物量を、バックパック1つにまとめることを可能にした新発想のバックパックです。



80Lクラスのスーツケースに入っていた1週間分の荷物を、手荷物サイズのバックパックに収めることで飛行機に預けた手荷物受け取りの待ち時間や、旅先の移動の不自由さから解放され、降りて０秒で観光開始を可能にします。

また２種の異なる強力な自動圧縮袋を備えたことで、気が重い荷造りから解放します。

ボタンを押して、放置、それだけで荷造りが完了するという画期的な商品です。

また、本製品にはGPS対応のスマートタグを標準装備。

移動中や旅先での置き忘れ・紛失リスクを抑え、

荷物の管理まで含めて、移動体験を再設計しています。

スーツケースを引かずに移動できることで、

階段や混雑、乗り換えの負担を減らし、

旅も出張も、より身軽で自由なものへ。

エアバキュは2/3より、

日本最大級のクラウドファンディングサービス「Makuake」にて数量限定で先行販売を実施しています。先着100名限定のAirvacセットは発売を記念して39％とオフとなっています。

https://www.makuake.com/project/airvac_vacpakx/

商品名：エアバキュ（自動圧縮バックパック）

特長：

・2種の自動圧縮袋（圧縮特化／拡張特化）を組み合わせた独自構造

・80Lクラス／1週間分の荷物量をバックパック1つに収納

・手荷物サイズで「荷物を預けない旅」という選択肢

・GPS対応スマートタグを標準装備

想定シーン：

・1週間前後の旅行、海外出張

・スーツケースを使わず移動したい旅・出張

販売方法：

・クラウドファンディングサービス「Makuake」にて先行販売中

