【GX人材を世界水準で育てる、新たな一歩】GX特化の動画学習プラットフォーム「Green Career Academy」新サービス実装 | 1か月無料トライアルを開始

Green Carbon株式会社

ネイチャーベースのカーボンクレジット創出・販売事業を展開するGreen Carbon株式会社（代表取締役：大北潤、以下Green Carbon（グリーンカーボン））は、企業・個人のGX（グリーントランスフォーメーション）推進に不可欠となる最新の脱炭素知識を、動画で体系的に学べる「Green Career Academy(https://lin.ee/ZEZrRfM)」を提供しています。この度、英語版グローバル対応と、通勤中でも"ながら視聴"で最新のGX関連ニュースを学べる「Green Career Academy Radio」の新サービスを実装した事をお知らせします

Green Career Academy公式LINEに友達登録いただいた方を対象に、2026年2月3日（火）～2026年3月2日（月）まで1か月無料で利用可能となるキャンペーンを実施します。世界的に加速する脱炭素潮流に備えるため、誰もが“すぐに学べる・深く理解できる”新しいGX学習体験をお届けし、脱炭素スキルを「キャリアの武器に」にします。下記URL、QRコードよりLINE友達登録をお願いします。

〇1か月無料トライアル申し込み（公式LINE登録）はこちら

https://lin.ee/ZEZrRfM

〇Green Career Academy 概要資料閲覧/DLはこちら

https://qr.paps.jp/pdYQ4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NvNOmtF5dq8 ]

〇Green Career Academyサービス紹介PV

◆1か月無料トライアルキャンペーン概要

◆Green Career Academy概要

GX・脱炭素という言葉を耳にする機会が増える一方で、「何から学べばいいのかわからない」

「自分の仕事やキャリアにどう関係するのか見えない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

企業においても、“GX人材（グリーントランスフォーメーションを推し進め、実行できる人材）”の育成が大きな課題になっています。しかし現状、GX・脱炭素の知識を体系的かつ実務レベルで学べる学習ツールはほとんどありません。

そこで、脱炭素のプロであるGreen Carbonは、最新のGX/脱炭素動向から現場で実務として活用できる知識まで、スキマ時間に動画で効率的に学べるGX/脱炭素特化の動画学習プラットフォーム「Green Career Academy」を開発し、期間限定で無料トライアルの提供を開始します。

◆無料トライアルキャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/250_1_e7b0a9ef27e8670869b0b81a3e883d10.jpg?v=202602031021 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/250_2_1cfaea1045d03a298c7126dd4f74f165.jpg?v=202602031021 ]

＜注意事項＞

・ 取得した個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき厳重に管理し、個人を特定しない形でユーザー動向分析等に活用させていただく場合があります。

・ 本無料トライアルは、キャンペーン終了後に実施するサービス改善を目的としたアンケートへのご回答をお願いしております

◆新サービス実装概要

〇無料トライアルキャンペーンバナー〇公式LINE登録QRコード

Green Carbon株式会社は、2月3日（火）東京国際フォーラムにて、国内最大規模のカーボンクレジット特化イベント「Carbon Credits Journal Forum(https://green-carbon.co.jp/carbon-credits-journal-forum/)」を開催しました。本Forumは、大企業、省庁関連、脱炭素政策事務局、GXスタートアップ等の豪華登壇者が登壇し、1,000名以上の脱炭素プレイヤーがリアルで集うオフラインイベントです。本Forumにて、Green Career Academyは、GXを担う人材を“国内基準”から“グローバル基準”へ引き上げるため、グローバル版コンテンツとRadio機能を新たに実装しました。

グローバル対応に適した動画学習コンテンツは随時更新及びアップデートし、国内の最新動向をグローバル向けに発信するだけに留まらず、海外の最新動向をネイティブな情報として国内ユーザーにも提供してまいります。Green Career Academy Radioは、GX学習を日常のスキマ時間でも学習できるようにするため、最新の脱炭素/GX/カーボンクレジット関連のNewsを毎週ピックアップし、耳で学ぶRadio形式でサービスを提供します。通勤・移動・隙間時間もすべて学習時間に変え、世界及び日本のGXトレンドを、もっと身近に、より継続的に学べるようにサービスを設計しています。※日本語版/英語版のどちらもRadio形式で配信。

◆サービス開始/1か月無料トライアル提供の背景

〇新サービス実装：Green Career Academy English Ver〇新サービス実装：Green Career Academy Radio

三菱総合研究所の試算では、2020～2035年の15年間で約266万人のGX関連雇用が新たに生まれるとされています。脱炭素化社会の実現が加速する中、GXを推進できる人材は圧倒的に不足しており、GXスキルを持つ人材の価値は今後さらに高まることが予測されています。さらに、GX人材の市場規模は2025年に約1.8兆円/年（Green Carbon試算）に達し、今後も急拡大が見込まれています。

一方で、企業・個人の多くが「脱炭素の基礎理解が不十分」「GX推進を担う人材が育たない」「知識共有の仕組みがない」といった課題を抱えています。

そこで、脱炭素・GX・カーボンクレジット領域のプロフェッショナルであるGreen Carbonは、現場で使える知識と最新動向を誰でも学べるよう、体系的にまとめた動画学習プラットフォーム「Green Career Academy」を開発しました。専門的なナレッジを短時間で習得できるサービスを提供し、GX人材育成を後押しします。

◆今後の展開

〇企業の課題とGreen Career Academy

Green Career Academyは今後、個人の学習にとどまらず、大企業、自治体、地方銀行、大学と連携し、日本全体のGX人材育成を支える基盤へと進化してまいります。

大企業に対しては、社員研修ツールとしてGX・脱炭素に関する知識の底上げを支援し、全社的なGXリテラシーの向上に貢献します。自治体や地方銀行とは、職員・行員のGX知識の底上げに加え、地域の中小企業へGXの考え方や実務知識を展開する役割を担っていきます。また大学とは、講義や教育プログラムへの組み込みを通じて、GX領域に明るい次世代人材の育成を推進します。

Green Career Academyは、産官学が連携するGX人材育成のエコシステムを構築し、日本の脱炭素社会実現を人材面から力強く後押ししてまいります。

◆Green Carbon 株式会社

代表者 ：代表取締役 大北 潤

所在地 ：東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North 9F

設立 ：2019年12月 12日

事業内容 ：カーボンクレジット創出販売事業、農業関連事業、環境関連事業、その他、関連する事業及びESGコンサルティング事業

URL ： https://green-carbon.co.jp/

◆Green Carbon事業紹介

Green Carbonは、「生命の力で、地球を救う」をビジョンとして掲げ、国内外において自然由来のカーボンクレジット創出・登録・販売までを一気通貫してサポートする事業を展開しており、その他にも、農業関連事業、研究開発事業、ESGコンサルティング事業なども展開しております。

事業展開領域は日本、東南アジアを中心にオーストラリア、南米まで拡大しており、自然由来のカーボンクレジット（水田、バイオ炭、森林保全、カーボンファーミング、マングローブ植林、牛のゲップなど）を創出しています。国内の水田においては、2023年度日本初・最大級（約6,220t）で水田のJ-クレジットの認証を取得しており、2024年度は約40,000ha（約80,000t）に拡大しています。また、クレジット登録・申請・販売までをワンプラットフォームで完結するサービス「Agreen(アグリーン)」を提供しており、クレジットの申請登録時にかかる手続きや書類作成などを簡略化し、クレジット創出者の工数を削減しています。

◆Green Carbon株式会社SNSはこちら

Carbon Credits Journal：https://biz-journal.jp/carboncredits/

Linkedin ：https://www.linkedin.com/company/green-carbon-inc/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61557429326458

X ：https://mobile.x.com/GreenCarbon2019

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/greencarbon2019

Youtube ：https://www.youtube.com/channel/UCYO4WnGOHDaVB1ikxheZasA

note ：https://note.com/green_carbon/