AI会社選定支援サービス「AI Market」、音声対話AIエージェントを提供する株式会社Verbexと連携開始！

BizTech株式会社

BizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役：森下 佳宏）は、最適なAI開発会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」において、音声対話AIエージェントの開発・提供を行う株式会社Verbex（東京都渋谷区、代表取締役：森下 将憲、以下「Verbex」）との連携を開始しました。

Verbexについて

Verbexは、「声で世界をつなぐ」をコンセプトに、人間のように自然な音声対話を実現するVoice AIエージェント「Verbex」を開発・提供する企業です。

予約受付、問い合わせ対応、一次受付、支払い確認、督促、アンケート調査、アウトバウンドコールなど、幅広い電話業務をAIによる自動応答で対応可能にします。

同サービスの最大の特長は、自然で途切れのない会話と誰でも設定できる操作性です。

独自開発のAIエンジンにより低レイテンシーでの音声対話を実現し、質問を含めた双方向の自然な会話設計が可能です。

また、専門知識がなくても会話フローを作成でき、現場担当者自身が業務内容に合わせたAIエージェントを構築できます。

さらに、24時間365日の安定運用が可能で、深夜・繁忙期の呼量増加にも柔軟に対応できます。

これにより、コールセンターが抱える人材不足・応対品質のばらつき・折り返し発生・業務過多・採用育成コスト増大などの課題解消に貢献します。

現在は以下のようなコールセンター業務において、受電体制の強化や機会損失の低減に向けた導入・検証が進んでいます。

テレビ通販の新規受注対応

Verbexが受電の一部を担うことで、受電数の増加と受注機会の最大化を図り、売上高の純増に寄与します。

電力会社の引っ越しシーズン等の繁忙期対応

季節要因で呼量が急増するタイミングにおいて、呼量の波に合わせて柔軟に受電体制を拡張できる点が評価されています。

葬儀会社の夜間対応

夜間を含む一次対応をVerbexが担うことで、24時間の受付体制と労働環境の改善の両立を支援します。

また、コールセンター以外にもホテルのフロント受付、駅の券売機や交通案内、観光案内、音声ゲームや音声対話を活用したエンターテインメント体験など、「声をインターフェース」とした多岐にわたる事業を展開していきます。

Verbexは、音声認識・音声合成・自然言語処理の技術を組み合わせ、業務品質向上とコスト最適化の両立を実現するパートナーです。

Verbexの詳細はこちら：https://jp.verbex.ai/(https://jp.verbex.ai/)

AI Market サービスページはこちら：https://ai-market.jp/service/verbex/(https://ai-market.jp/service/verbex/)

連携開始の目的

AI Marketでは、近年「電話対応業務を自動化したい」「コールセンターの人手不足を解消したい」という相談が急増しています。一方で、自然な会話品質を保ちながら業務活用できる音声AIサービスは限られています。

今回の連携により、AI Marketを通じてVerbexのVoice AIエージェントサービスを紹介することで、問い合わせ対応や予約受付などの電話業務における自動化・効率化を支援します。応答品質の標準化、対応可能時間の拡大、人件費削減など、企業のコールセンター運営における課題解決を後押しします。

また、Verbexにとっても、AI Marketを通じて多様な業界・用途との新たな接点を得ることで、自社サービスの導入拡大を図る機会となります。

AI Market ExCon 2026 出展・スポンサー登壇企業募集中！

2026年6月2日（火）、AIに特化した展示会＆カンファレンス「AI Market ExCon 2026」をベルサール汐留にて開催致します。

10万円台の展示ブースプラン、大規模リードが獲得可能なスポンサー登壇プランなど、多数のプランをご用意しておりますので、AIソリューションのアピールにぜひご活用ください。

詳細はこちら：https://ai-market.jp/events/aimarket-expo-conference-2026-sponsor/(https://ai-market.jp/events/aimarket-expo-conference-2026-sponsor/)

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。

BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。